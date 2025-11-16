日本武士隊與韓國國家隊為備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），今（16）日持續在東京巨蛋進行「強化試合」交流賽。此役韓國隊同樣是先馳得點，一度領先3分，不過馬上遭到日本隊扳平，第5局日本隊把握韓國隊投手控球失準，單局攻下3分逆轉取得領先。9局上日本隊終結者大勢救援失敗，被金周元敲出追平陽春砲，終場日本隊就以7：7與韓國隊握手言和，日本隊在此次系列賽1勝1和。

韓國隊連2天先馳得點　卻都遭日本隊扳平

此役日本隊先發投手推出金丸夢斗交手韓國隊鄭宇宙。韓國隊在3局下率先展開攻勢，崔在勳獲得觸身球保送，朴海旻敲出二壘安打，安賢民在一出局又獲得觸身球保送，韓國隊攻佔滿壘，宋成文把握得點圈機會，敲出帶有2分打點的適時安打，隨後韓國隊成功策動雙盜壘，以3：0領先。

落後的日本隊，趁著韓國隊換投之際，立刻在4局上展開反攻，森下翔太敲出二壘安打後，牧秀悟、岸田行倫獲得保送，日本隊在一出局後攻佔滿壘，佐佐木泰敲安、石上泰輝觸身球，日本隊追回2分，韓國隊緊急換投，登板的趙丙炫一上場就對五十幡亮汰投出觸身球，日本隊不費吹灰之力，就將比分追平。

石上泰輝適時安打　日本隊逆轉戰局

4局下韓國隊試圖要回領先，文賢彬敲安後盜上二壘，朴海旻兩出局後獲得觸身球保送，申珉宰敲出得點圈安打，助韓國隊取得4：3領先。

5局上日本隊再度吹起反攻號角，靠著2次保送與西川史礁的內野安打攻佔滿壘，佐佐木泰精準選到保送，替日本隊攻下追平分，石上泰輝補上超前安打，日本隊單局攻下3分，逆轉取得6：4領先。

大勢救援失敗　遭金周元敲追平轟

7局下日本隊換上高橋宏斗中繼，不過控球卻出現亂流，連續投出3次保送，讓韓國隊攻佔滿壘，隨後朴東原敲出高飛犧牲打，替韓國隊將比分追近成5：6。

第8局雙方各添得1分，日本隊仍以7：6領先，9局下日本隊推出大勢登板「關門」，不過在兩出局後遭金周元敲出追平全壘打，雙方形成7：7平手，最後大勢三振金英雄，抓到此役最後1個出局數，終場日本隊就以7：7與韓國隊握手言和，日本隊在此次系列賽1勝1和。

