2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）將在明年3月展開，日本武士隊昨（16）日結束與韓國國家隊的「日韓交流賽」2連戰，取得1勝1和的成績。日本隊監督井端弘和今（17）日接受媒體採訪，談到明年正賽名單，井端直言，效力美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）的日籍球星幾乎都有列入名單，但仍需要等待大會主辦「WBCI」的回覆，井端坦言，希望能夠早日收到答覆。
9月就送出大名單 井端弘和：「能想到的人選我都有寫」
據《中日體育》報導，井端弘和今日談到明年WBC正賽名單，他表示已向大會主辦「WBCI」提出人選，目前正等回覆。井端直言，整體名單的關鍵當然在大聯盟的日籍球星，日本隊已經將希望徵召的選手提交給WBCI，然後由WBCI回覆是否能夠參加。
大谷翔平、山本由伸等球星是否在名單內，井端說，「大概在9月左右就已經送出了，大家想得到的那些選手都有被列入。包含預備名單在內也必須都先放進去，大聯盟的日本選手全部都有寫上名字。」
大聯盟球星參賽與否影響組隊 井端弘和：「希望早一點收到通知」
井端從今年初就透過春訓等機會與大谷、山本等大聯盟球星保持聯絡、溝通，傳達希望參加WBC的心意。然而最終是否成行，仍需等待球團、大聯盟的回覆才能確定。
換句話說，大聯盟日籍球星的參賽動向，會對日本隊組成造成重大影響，井端坦言，「如果只是一直等、一直等，國內（日職）的選才就會被拖慢，所以我們必須一邊做各種模擬，一邊同時進行日職選手的準備。」井端也說，「還是希望能早一天收到（WBCI）回覆。」
更多日本隊相關新聞：
日韓交流賽／大勢救援失敗！金周元追平轟 日本7：7韓國握手言和
日韓交流賽／中華隊不缺席！蔡其昌、曾豪駒到場 展開經典賽情蒐
