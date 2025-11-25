美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇的二刀流球星大谷翔平今（25）日在個人Instagram上正式宣布，將身披日本國家隊戰袍參加明年的世界棒球經典賽（WBC）。這則消息發布的時機，恰逢距離經典賽開幕剩100天。先前《產經新聞》就有報導，大谷有望參加經典賽，但道奇可能在「僅限打者」的前提下放行大谷加入日本隊。
道奇使用限制仍未確定 大谷參賽細節待觀察
大谷在本季MVP受訪時曾表示，「目前正等待球團的聯絡，我想大家應該都在這個階段，之後會慢慢決定。」綜合美媒近日的報導，能看出是否讓大谷參加經典賽，道奇對日本選手參賽一直都持保留態度，主帥羅伯斯（Dave Roberts）甚至公開表態希望日本球員在休賽季可以好好休息、不參加經典賽。但大谷本人則一直表達積極態度，認為「若被選中將是一種榮耀」。
儘管大谷在個人社群上宣布參加經典賽的好消息，但並未確定道奇是否對他有近一步的使用限制。根據先前的日本媒體《產經新聞》報導，當時就有大聯盟相關人士透露，大谷有望參賽，但道奇可能在「僅限打者」的前提下放行大谷加入日本隊。
賈吉、勞雷領軍 美國陣容也超強
值得一提的是，大谷曾在2023年經典賽首次出賽。當時他在決賽對陣美國時擔任終結者，最後一個打者正是老隊友「神鱒」楚奧特（Mike Trout），最終在「直來直往」的投打對決過後，大谷成功三振收尾，幫助日本三度奪得經典賽世界冠軍。
明年經典賽吸引多位大牌球星參賽，美國已陸續宣布包括洋基隊長賈奇（Aaron Judge）、以及本季轟出60轟的水手鐵捕勞雷（Cal Raleigh） 等主戰球員將參戰，預料將掀起另一波全球棒球熱潮。
我是廣告 請繼續往下閱讀
大谷在本季MVP受訪時曾表示，「目前正等待球團的聯絡，我想大家應該都在這個階段，之後會慢慢決定。」綜合美媒近日的報導，能看出是否讓大谷參加經典賽，道奇對日本選手參賽一直都持保留態度，主帥羅伯斯（Dave Roberts）甚至公開表態希望日本球員在休賽季可以好好休息、不參加經典賽。但大谷本人則一直表達積極態度，認為「若被選中將是一種榮耀」。
儘管大谷在個人社群上宣布參加經典賽的好消息，但並未確定道奇是否對他有近一步的使用限制。根據先前的日本媒體《產經新聞》報導，當時就有大聯盟相關人士透露，大谷有望參賽，但道奇可能在「僅限打者」的前提下放行大谷加入日本隊。
賈吉、勞雷領軍 美國陣容也超強
值得一提的是，大谷曾在2023年經典賽首次出賽。當時他在決賽對陣美國時擔任終結者，最後一個打者正是老隊友「神鱒」楚奧特（Mike Trout），最終在「直來直往」的投打對決過後，大谷成功三振收尾，幫助日本三度奪得經典賽世界冠軍。
明年經典賽吸引多位大牌球星參賽，美國已陸續宣布包括洋基隊長賈奇（Aaron Judge）、以及本季轟出60轟的水手鐵捕勞雷（Cal Raleigh） 等主戰球員將參戰，預料將掀起另一波全球棒球熱潮。