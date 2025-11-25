我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美國職棒洛杉磯道奇隊的二刀流球星大谷翔平今（25）日透過個人Instagram正式宣布，他將參加明年舉行的世界棒球經典賽（WBC），並將再次身披日本國家隊戰袍出戰。（圖／美聯社／達志影像）

▲2026年WBC世界棒球經典賽將於明年3月開打，日本三本柱大谷翔平、山本由伸以及佐佐木朗希都還沒確定能否替日本投球。（圖／美聯社／達志影像）

經典賽

2026 年世界棒球經典賽（WBC）將於明年三月點燃戰火，MLB衛冕軍道奇三大主力大谷翔平、山本由伸、佐佐木朗希是否能同時披上日本武士藍，引發全球關注。道奇的不安並非源自國籍問題，而是三人的身體負荷與投球風險。大谷去年完成手肘手術，雖打擊火力全開、累積三座國聯 MVP，但投球端仍處於漸進式恢復，不宜在3月WBC進行高強度出賽。山本由伸更是道奇最擔心的王牌，他去年在世界大賽累積最重投球量，季後賽登板次數頻繁，任何額外負擔都會顯得過度。佐佐木朗希則在2025年球季受傷並缺陣多時，即便在季後賽恢復出色身手，也仍需一整個健康的冬天調整。2026 MLB 開季僅比WBC決賽晚一週，代表如果三人參賽並投球，將直接壓縮春訓節奏。與2023年不同，這一次 MLB 球季起跑更為緊湊，也使WBC投球風險顯得格外突出。對於追求三連霸的道奇而言，三大主力若在 WBC 上陣投球，無疑是巨大的傷病風險。如果效力於MLB的日籍投手，包括大谷、山本、佐佐木等皆無法投球，日本隊戰力將面臨實質挑戰。大谷以打者身分參賽仍能強化日本打線火力，但投手端將出現明顯缺口。日本隊仍擁有新生代先發與棒球界持續冒出的火球投手，但要在國際舞台彌補頂尖MLB等級投手的缺席，難度相當高。WBC的全球注目程度自2023年大谷 vs Trout 的經典對決後大幅提升，也堅定MLB球迷對國際賽的興趣。如今，球界更關注這位棒球最大招牌是否能「繼續創造歷史」。大谷在奪下2025年 NL MVP後曾謙遜地說：「若能被選上，我會感到榮幸。」但大谷內心中是否想要站上投手丘，這答案應該是肯定的。