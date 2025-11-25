我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大谷本季以打擊率2成82、55轟、102打點、OPS 1.014的亮眼成績，奪下聯盟多項打擊指標榜首，並在6月完成右肘手術後的首次投手復出登板，本季14場出賽繳出防禦率2.87、62次三振。（圖／取自MLB X）

日本二刀流巨星大谷翔平今（25）日在個人社群媒體宣布將參加2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic；縮寫：WBC），掀起廣大球迷的熱烈討論。回顧起大谷本季在美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）的超群表現，只能說是空前的成績單。不僅以二刀流身份助洛杉磯道奇收下二連霸，還連續3年、生涯第4次奪得MVP殊榮，堪稱本世紀最耀眼的球星之一。大谷翔平本季打擊端火力全開，打擊率.282、55支全壘打、102分打點，選到生涯新高109次保送，單季146得分也創下道奇隊史第2高。OPS高達1.014，展現頂尖開路先鋒實力。投手方面，他自右肘手術後復出，在14場出賽中投出47局、送出62次三振，防禦率僅2.87，成功實現二刀流完美回歸。他也是史上唯一在美聯與國聯都多次獲得MVP的球員，並被美媒普遍認為名人堂入選資格「已是時間問題」。在世界大賽G7決戰中，道奇派出大谷先發，整場比賽投打俱佳。他不僅在投手丘上主宰比賽，更在打擊端持續發揮威力，成為道奇二連霸的大功臣。名人堂右投史摩茲（John Smoltz）賽後更是盛讚：「全宇宙只有大谷翔平能同時影響投打兩個面向，他是這個時代最能改變比賽的人。」今年大谷不僅奪下MVP，還連續第三年獲得漢克阿倫獎、最佳指定打擊（DH）五連霸、銀棒獎，以及入選年度第一隊的指定打擊，共計拿下五項重量級獎項，完成「連三年橫掃各獎項」的前所未見壯舉。大谷翔平的跨聯盟統治力、二刀流完美表現，以及帶領道奇完成二連霸，讓他再度確立自己在大聯盟歷史上的獨特地位。在締造個人與道奇王朝之後，外界開始熱議大谷是否會參加明年的經典賽。僅管他本人意願極高，不過球團最終還是必須考量到許多「現實層面」的事情，因此遲遲沒有定論，也讓外媒對於「大谷是否參賽」眾說紛紜。今日大谷終於宣布確定參加明年的經典賽，再次披上日本國家隊戰袍。日本隊分在C組，首戰將於3月6日在東京巨蛋對上中華隊，同組還有南韓、澳洲與捷克。大谷的參賽將成為日本衛冕之路的關鍵，也讓全球棒球迷對明年的經典賽充滿期待。