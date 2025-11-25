我是廣告 請繼續往下閱讀

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇二刀流巨星大谷翔平，今（25）日在個人Instagram上宣布將代表日本武士隊參戰明年WBC世界棒球經典賽，消息一出讓日本球迷陷入瘋狂，但也有球迷看到大谷翔平參賽的消息，無奈表示「票又更難搶了」先前各界不斷猜測大谷翔平是否參戰經典賽，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也曾坦言不希望隊內的三名日本選手參與經典賽，希望他們能夠好好休息，大谷翔平在奪下國聯MVP後，也表示自己正在等球團的聯絡，直到今日才正式宣布參戰經典賽。而關於大谷翔平是否在經典賽上採取「二刀流」對此日本《產經新聞》在報導中也提到，本次經典賽大谷翔平可能只會以「打者」身份出賽，但不論大谷翔平是否要以二刀流身份出賽，大谷翔平確定披上日本隊戰袍的消息，就足以讓世界棒壇震動。大谷翔平宣布出戰經典賽後，日本網友陷入一片瘋狂，並表示日本隊連霸有望了，「世界冠軍連霸有望了！」、「大谷要打 WBC 了，太熱血了吧！」、「雞皮疙瘩都起來了！」、「只要有他在就讓人安心。」但同時也有球迷表示球票又變得更難買了，「大谷要打 WBC 當然很棒，但票又完蛋了」、「預感門票之戰將大混亂。」、「這下真的買不到票了吧。」資料來源：《Sponichi Annex》、《產經新聞》