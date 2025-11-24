我是廣告 請繼續往下閱讀

中華隊將於明年三月參加世界棒球經典賽，與澳洲、日本、捷克、韓國同組，預計連打四場關鍵分組賽。選訓會議近日已從50人大名單中篩選出43名候選球員，但目前徵召和預計名單人選仍高度保密。總教練曾豪駒今（24）日在《冠軍之路》記者會上沒有透露，他明確表示名單會在集訓當天揭曉。中華隊的第1階段集訓預定於明年1月15日在國訓中心展開，農曆年後將轉往臺北大巨蛋持續備戰。2月底，中華隊將與軟銀與日本火腿進行交流賽，並於2月28日啟程前往宮崎參加官辦熱身賽，備戰行程緊湊。20日在選訓會議後，談到球員參賽意願時，曾豪駒表示，多數球員都表達希望披上國家隊戰袍，只有少數因身體狀況尚在評估。他透露，美籍台灣球員費爾柴德（Stuart Fairchild）與龍恩（Jonathon Long）依然願意為中華隊效力。而陳傑憲、林立因長期帶傷，仍需視休養情況再決定是否參賽。中華隊明年經典賽被分到C組，依序交手澳洲隊、日本隊、捷克隊以及韓國隊，將連打4場。中華隊上個月已經繳交50人大名單，日前選訓會議從中挑出43人名單，並以此作為最終30人名單的依據。外界最關心的仍然是經典賽名單，近期有球員證實尚未接到通知，其中包括12強賽主力一壘手朱育賢。曾豪駒被問到時笑著回應：「如果他真的很想收到，我今天就可以打給他。」面對媒體追問其他球員是否在名單中，他則保持一致態度：「等集訓就看得到了。」黃子鵬加盟台鋼後是否仍在徵召範圍，引起更多討論。曾豪駒坦言，看到昔日子弟兵離開確實不捨，但也認為這是台灣職棒自由球員制度成熟的象徵，祝福球員追求更好機會。然而提到是否徵召，他再次強調：「名單到時候就知道。」面對外界質疑球隊是否因近期變動而影響氛圍，曾豪駒強調，球隊正處於休息期，每位選手都在調整狀況，而教練團會專注於能掌握的部分。他也透露，自己每天都在打電話聯繫選訓事宜，但名單細節「今天不會說明」。今天在記者會上看到12強賽奪冠紀錄片即將分布，作為冠軍主帥，曾豪駒感性表示，這就像是一場不真實的夢，「不真實的夢，感謝勇敢做夢的選手，完成屬於自己以及台灣歷史的故事，希望紀錄片能帶給屬於台灣歷史的感動。「人生有無限可能，要勇於挑戰成就更好的自己。」