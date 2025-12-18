根據星巴克官網，今（18）日「買一送一」foodpanda迎接冬至指定品項好友分享日，加上「買一送一」foodomo星巴克外送好友分享日，爽喝特大杯美式65元、那堤77.5元；星巴克表示，全台門市開喝「星沁爽單杯特價」。《NOWNEWS今日新聞》記者整理星巴克咖啡優惠，本文提供給讀者一次掌握。麥當勞表示，週年慶金選美式咖啡、金選那堤「買一送一」APP優惠券大放送。
星巴克買一送一！特大杯美式65元、那堤77.5元 迎接冬至咖啡優惠
星巴克今天三大咖啡優惠一次看！「買一送一」外送優惠免出門，全台門市「星沁爽單杯特價」。
◾️「星巴克買一送一」迎接冬至咖啡優惠！根據星巴克官網，今12月18日（四），foodpanda迎接冬至指定品項好友分享日，活動期間全日於外送平台foodpanda點購兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、美式咖啡，其中一杯星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家算好每杯優惠價格：
2杯「特大杯冰／熱美式咖啡」優惠價130元、平均65元
2杯「特大杯冰／熱那堤」優惠價155元、平均77.5元
◾️「星巴克買一送一」聖誕節外送優惠！星巴克表示，foodomo星巴克好友分享日，2025年12月3日（三）～12月26日（五）每週三～五，活動期間全日於外送平台foodomo購買兩杯特大杯冰熱/風味一致的那堤、焦糖瑪奇朵、醇濃抹茶那堤，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家試算每杯優惠價格：
2杯「特大杯那堤」優惠價155元、平均77.5元
2杯「特大杯焦糖瑪奇朵」優惠價175元、平均87.5元
2杯「特大杯醇濃抹茶那堤」優惠價175元、平均87.5元
提醒大家，為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作，飲品製作皆約九分滿（含冰塊），如選擇去冰或少冰，將依飲品屬性製作至九分滿。外帶自取飲品製作標準相同；除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目；加購收費的客製化項目將不適用任何優惠，均需以原價計價；依門市現場庫存為主，售完為止。
◾️全台門市「芒果火龍果星沁爽」單杯特價！全台門市星巴克，即日起至2026年1月13日（二）活動期間，芒果火龍果檸檬星沁爽、芒果火龍果椰奶星沁爽享特大杯單一價110元。
提醒大家，本活動不適用於車道服務、外送外賣、預訂、行動預點服務、機場管制區內門市與星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市；單一價活動恕不提供加價升級服務，無法兌換紅利及金星免費中杯以及飲料升級相關活動，添加配料需全額支付加價購買；優惠品項依各門市現貨為準；優惠不併用。
麥當勞：金選美式咖啡、金選那堤「買一送一」優惠券！
麥當勞表示，麥當勞慶祝APP上線2週年慶，「買一送一」11大優惠券放送！即日起至12月23日開喝：
單點金選那堤（冰／熱）買一送一、
單點金選美式咖啡（冰／熱）買一送一、
單點中杯可樂（含zero）／雪碧買一送一、
單點焦糖奶茶（冰）買一送一、
單點中杯檸檬紅茶（冰）買一送一、
單點中杯無糖紅茶／無糖綠茶買一送一。
優惠餐點則開吃：
單點中薯買一送一、
單點薯餅買一送一、
單點OREO冰炫風買一送一、
單點勁辣香雞翅（一份兩翅）買一送一、
手機點餐／歡樂送限定 單點蘋果派買一送一。
即日起至12月23日，打開麥當勞APP還能加碼再抽「週年慶轉出買一送一」優惠券，天天都能抽、一天抽兩張，放大優惠別錯過。
資料來源：星巴克、foodpanda、foodomo、麥當勞
