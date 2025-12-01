我是廣告 請繼續往下閱讀

日本職棒NPB新科日本一冠軍福岡軟銀鷹，前日宣布以3年15億日幣（約合新台幣3億）鉅約簽下台灣強投徐若熙，如今卻傳出當家王牌有原航平想出走，預料最快明日就會被球團移出球員合約保留名單，根據日媒報導，儘管他仍有意願重新挑戰大聯盟，但已經提供給想簽下他的5個球團一段黃金議約期，恐就此離開軟銀。現年33歲的有原航平2021年透過入札制度，離開老東家日本火腿，轉投MLB德州遊騎兵懷抱，但受到傷勢影響，2年合計僅出賽15場、防禦率7.57，2023年決定重回日職，與軟銀簽下3年合約。回到日職，有原航平重新找回過去王牌身手，首年17場出賽就豪取10勝，近2季則皆有14勝貢獻，去年防禦率2.36、今年3.03都在水準以上，距離日職生涯百勝里程碑僅剩2場。合約到期後，有原航平團隊表示將尋求重返大聯盟機會，但根據日媒最新報導，有原航平未來14天內，將優先給日職球團「黃金議約期」交涉空間，而幾大豪門球隊，包含央聯的巨人、養樂多，以及同屬洋聯的西武獅、樂天金鷲等5隊，據悉都有接洽有原航平團隊。軟銀今年打造超級先發輪值，靠著古巴的超級左投、今年豪取洋聯MVP的莫伊內洛（Livan Moinelo），搭配前日本火腿雙王牌有原航平、上沢直之，日本一大賽順利奪冠，但季後面臨解體危機，簽下台灣強投徐若熙，就被認為是在為明年先發輪值買保險。