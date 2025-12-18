🟡7-ELEVEN
超商本周優惠更新，7-11表示，「超值五六日」12月19日至12月21日登場，本周又是一卡車買2送2，換算成單件平均特價來看，DyDo黑咖啡20元、超寬條餅勁辣口味20元、双響泡沙茶鍋燒湯麵18元、農心安城湯麵25元、環保洗衣精1公斤70元。
愛吃冰別錯過，明果冰淇淋祭出買2送2，共有雙重巧克力、香草、黃金榴槤、泰式奶茶、南洋香芋5種口味可任選搭配，平均單杯28元，但在限定門市販售，可能要多跑幾間。
🟡全家便利商店
全家會員優惠是12月17日至12月21日，共11款商品買一送一或更低，換算成平均特價，王子杯麵牛肉湯麵25元、葉黃素／輕酵青梅口含錠95元、蔓越莓燕麥棒18元、金牌黑棗140元。
冬天吃冰優惠來了！除了全家霜淇淋加10元多1支、平均單支30元，韓國LOTTE冰棒大跳水，原價49元的椪糖咖啡雪糕、原價40元的酸甜寶石冰塊棒，祭出均一價15元，等於破盤下殺3.1折，比買一送一划算太多。
「全家康康5」在周末五六日推出5樣商品5折起，12月19日至12月21日限時登場，包括天然水1000ml平均15元、茉香綠茶奶蓋雪糕平均25元、農心海鮮烏龍麵平均25元、健達迷你繽紛樂平均75元。
🟡OKmart
OK超商12月19日至12月21日推出會員限定優惠「週週超值選」，隨緣沙茶豆腐湯麵買1送1、平均單碗20元。
🟡萊爾富
門市「限時殺5日」是12月17日至12月21日，多達8款商品買一送一，從單件平均特價來看，杜老爺木瓜牛奶／西瓜牛奶雪糕19元、威化棒10元、韓國樂天碳酸飲15元、金拉麵杯麵25元、辛炒麵38元、利口樂潤喉糖26元、味味一品麻辣臭豆腐麵30元。
🟡美廉社
美廉社APP推出「週週超瘋價」線上優惠，12月17日上午9時開賣「心樸梅花豬肉片200g」75元，以及「心樸有機雪白菇／鴻喜菇150g」每包25元，冬天吃火鍋實惠加料，限量在美廉社APP「隨買隨取」開賣，會員限購1件，售完為止。
資料來源：7-11、全家、萊爾富、美廉社
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
