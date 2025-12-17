必勝客掀起122元披薩之亂！達美樂表示，大披薩急降199元、299元優惠碼、加碼1元可可馬芬可以外送到家；拿坡里則有新品「大披薩買一送一」、3塊炸雞105元、8塊烤雞199元。《NOWNEWS今日新聞》記者12月三大披薩優惠，本文提供給讀者一次掌握。
必勝客：優惠代碼「15696」89元、「15596」122元！披薩套餐快搶
◾️優惠代碼「15696」：89元「個人鬆厚披薩＋副食或飲料」發票特務雙12C套餐組合
外帶1個個人鬆厚披薩（全口味）＋1份小薯金幣或1罐330cc可樂或1杯玉米濃湯（副食飲料3選1）只要89元。
◾️優惠代碼「15596」！122元買到「9吋鬆厚小披薩＋2副食或飲料」最狂雙12套餐組合
外帶1個9吋鬆厚小披薩（5選1）＋第一款附餐（3選1）＋第二款附餐（5選1）只要122元。
達美樂：急降199元、299元大披薩優惠！1元可可馬芬
達美樂表示，即日起至12月23日，點開達美樂LINE官方帳號、並輸入密語「頂鮭豪牛199」，爽吃「頂鮭豪牛雙饗小披薩」只要199元（原價620元）、現省421元。
達美樂披薩急降優惠！官網輸入專屬優惠碼「586492」，限時外帶「金鑽夏威夷」、或「章魚燒大披薩」都只要299元。即日起至12月24日，加碼輸入優惠代碼「970857」，立即享有「1元可可馬芬」 超值優惠！專屬優惠限外送訂單滿399元使用，每人每次限購一次。
拿坡里：新品大披薩買一送一！8塊烤雞199元、3塊炸雞105元
拿坡里即日起至12月18日，炸雞、披薩、烤雞三大超值優惠：
◾️新品大披薩「買一送一」特價490元（原價880元起），口味包括招牌牛丼披薩／濃起司五重對披薩／金賞烏魚子披薩。
◾️外帶「8塊烤雞」特價199元（原價520元），2塊雞腿＋2塊腿排＋2塊雞翅＋2塊微辣青花椒雞翅，平均一塊24.8元、下殺38折。
◾️外帶／內用「3塊炸雞」特價105元（原價195元），平均每塊35元。
提醒大家，烤雞不可更換為炸雞；炸雞可加價升級為炸雞腿，雞肉部位恕不挑選。優惠活動限門市，外送平台及西湖店不適用。
