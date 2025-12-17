我是廣告 請繼續往下閱讀

▲裴琳生病後創業賣起了雞蛋糕。（圖／裴琳的虎咬咬 臉書）

41歲的女星裴琳（蔡裴琳）過去曾以歌手身分出道，後因業界不景氣轉型成演員，曾出演《戲說台灣》、《一家團圓》等許多知名八點檔。今年8月她宣布斜槓賣雞蛋糕，不過生意卻起起伏伏，有時日薪只有700元，再加上她因為做手術行動不便，導致體重下降只剩36公斤，為此資深製作人汪冠瑋出手投資了。根據《三立新聞網》報導，裴琳自8月宣布開賣雞蛋糕後，投入重本在器具中，兩台機器就要價8萬多塊，還要另外買發電機。而她賣雞蛋糕收入也曝光，生意好時曾4小時就賣5000元，但也有一整天下來只賺到700元的日子，幸好目前支出漸漸打平中，也正在慢慢回本。而裴琳接下來也預計在東區固定擺攤，該處由「黃金大嫂團」的知名製作人汪冠瑋投資，兩人因為感情深厚，因此義氣相挺讓裴琳在該處擺攤，希望她在到處出攤的日子裡，也能夠有個定點穩固客群。裴琳因為長年來拍戲，時常碰碰撞撞讓身體留下許多舊傷，尤其是她右邊髖關節總是會不舒服，不時還有刺痛麻痺的狀況，檢查後發現是骨裂，因此趕快開刀處理，同時植入了3根骨釘，現在她需要積極復健，才能夠不靠助行器行走，不過她也因為如此體重直線下降，本來就很瘦的她現在更是只有36公斤，讓許多粉絲擔心她的健康狀況。