麥當勞表示，今（17）日「買一送一」APP上線兩週年慶11張速食優惠券放送，中薯、咖哩辣味麥克雞塊、冰炫風都買一送一，現省1500元起；M Point點數回饋單點5折、套餐75折，天天加碼再抽兩張優惠券；歡樂送優惠也有得吃。《NOWNEWS今日新聞》記者整理最新麥當勞週年慶優惠，本文提供給讀者一次掌握。
麥當勞：週年慶超多買一送一優惠券再抽加碼！套餐75折省1500元 歡樂送優惠
麥當勞表示，APP上線兩週年慶放送11張「買一送一」優惠券，天天加碼再抽2張優惠券；M Point點數回饋「單點5折、套餐75折」現省1500元起。
◾️麥當勞週年慶：放送「買一送一」11大優惠券！
慶祝APP上線兩週年，麥當勞表示，今12月17日放送「買一送一」11張週年慶優惠券！即日起至12月23日開吃：
單點中薯買一送一、
單點薯餅買一送一、
單點OREO冰炫風買一送一、
單點勁辣香雞翅（一份兩翅）買一送一、
單點中杯可樂（含zero）／雪碧買一送一、
手機點餐／歡樂送限定 單點蘋果派買一送一、
單點焦糖奶茶（冰）買一送一、
單點中杯檸檬紅茶（冰）買一送一、
單點中杯無糖紅茶／無糖綠茶買一送一、
單點金選那堤（冰／熱）買一送一、
單點金選美式咖啡（冰／熱）買一送一
◾️麥當勞週年慶「單點5折、套餐75折」現省1500元！
麥當勞APP全球版M Point點數折扣回饋，「單點商品5折」爽吃大麥克、勁辣雞腿堡、原味麥克雞塊（4塊／10塊）、冰焦糖奶茶、薯條等，套餐「主餐搭配中薯＋中杯可樂」打75折，現省1500元起。
◾️天天加碼「再抽2張優惠券」！第一週：12月17日至12月23日「週年慶轉出買一送一」加碼抽優惠券，而且一天抽兩張。本周有機會獲得：
單點大薯買一送一、
單點咖哩搖搖薯條買一送一、
單點4塊原味麥克雞塊買一送一、
單點4塊咖哩辣味麥克雞塊買一送一、
單點麥香雞買一送一、
單點麥香魚買一送一、
單點豬肉滿福堡買一送一、
單點吉事漢堡買一送一、
單點漢堡買一送一。
《NOWNEWS今日新聞》記者實測，今麥當勞週年慶活動第一天，開APP馬上抽中「單點4塊原味麥克雞塊買一送一」、「單點麥香雞買一送一」，看來中獎機率很不錯。
麥當勞再預告，接下來第二週12月24日至12月30日，還有「High翻聖誕翻出新品優惠」；第三週12月31日至2026年1月6日，則推出「新年迎滿福刮出好運堡滿足」壓軸優惠。
麥當勞APP週年慶「加碼抽優惠券」活動規則提醒：
1.活動時間：2025年12月17日至12月23日。
2.活動期間每帳號每日至多可參加2次。
3.優惠券將於完成遊戲後數分鐘後存入APP主選單的「回饋優惠」頁面，點擊優惠券點選兌換即可於效期內至麥當勞餐廳使用。
4.優惠券效期以及相關規範依APP券面顯示為主。
提醒大家注意事項：1.參加視同已認可並必須遵守麥當勞APP使用條款、相關活動規則及注意事項，如有違反視同棄權，麥當勞得取消其兌換資格。2.優惠券數量有限，送完為止，活動時間依實際獎項數量發放狀況調整，若優惠券已全數發放完畢，本活動將提前結束。3.優惠券限本人會員帳號使用。因用戶網路狀況、裝置差異、手機設定、移轉帳號或其他變更等因素，無法順利完成任務或獲得之獎項遺失，恕無負擔任何責任或損害賠償。
21風味館：年末7折「21熟客券」獨家優惠！
21風味館表示，年末21Plus獨家優惠券「21熟客券」下殺7折！即日起至2026年2月3日：
◾️周一、三、五：「21香草烤半雞」特價195元、「香草烤雞腿2入」特價188元。
◾️周二、四：「烤腿泡麵小薯」特價159元、「半雞烤腿」285元。
◾️周末五六日加碼：「半雞杏鮑菇」特價249元、「烤雞優惠再送2中薯」特價469元。
資料來源：麥當勞、21風味館
