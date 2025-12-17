我是廣告 請繼續往下閱讀

麥當勞：週年慶超多買一送一優惠券再抽加碼！套餐75折省1500元 歡樂送優惠

麥當勞週年慶：放送「買一送一」11大優惠券！

▲記者今打開麥當勞APP，馬上收到「買一送一」11張優惠券。（圖／翻攝麥當勞APP）

麥當勞週年慶「單點5折、套餐75折」現省1500元！

天天加碼「再抽2張優惠券」！

《NOWNEWS今日新聞》記者實測，今麥當勞週年慶活動第一天，開APP馬上抽中「單點4塊原味麥克雞塊買一送一」、「單點麥香雞買一送一」，看來中獎機率很不錯。

▲實測麥當勞APP天天加碼再抽2張優惠券，記者首抽兩次都是「買一送一」最划算優惠。（圖／翻攝麥當勞APP）

21風味館：年末7折「21熟客券」獨家優惠！