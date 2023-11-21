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33歲峮峮跑去凍卵「想再做第2次」！蔡黃汝生日羞曝阿璞甜蜜訊息

▲峮峮（左圖）坦承已經凍卵過，而且還想再做第二次，蔡黃汝（右圖）則是透露男友阿璞有傳訊息祝福，「生日快樂！」感情甜蜜又穩定。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲峮峮（左圖）坦承已經凍卵過，而且還想再做第二次，蔡黃汝（右圖）則是透露男友阿璞有傳訊息祝福，「生日快樂！」感情甜蜜又穩定。（圖／記者吳翊緁攝影）

記者詹鎰睿／台北報導

啦啦隊女神峮峮今（21）日出席節目《飢餓遊戲》7周年記者會，與蔡黃汝（豆花妹）、孫協志、王仁甫、許孟哲一同慶祝7周年特別企劃首播。談到未來規劃，蔡黃汝正有想去凍卵的念頭，結果一旁的峮峮則坦言，其實她早就默默做完了，而且還想再做第二次。

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蔡黃汝日前迎來36歲生日，被問到男友阿璞有沒有祝福，她則害羞笑說，對方有傳訊息簡單祝福，生日快樂！」交往近10年的兩人，是否有結婚生子打算？蔡黃汝全盤否認，大方笑說他們完全沒有規劃，僅透露有要凍卵的念頭。

一旁峮峮則自爆，在朋友的推薦下，她已經自行默默跑去凍卵了，但已經忘了是今年還是去年，目前有意再做第二次，「醫師說我的卵子數量中等，如果有想要更多或更保障一點也可以，不做也沒有關係。」

▲飢餓遊戲7周年1121。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲峮峮在朋友的建議下，默默跑去完成凍卵。（圖／記者吳翊緁攝影）
結果兩人與媒體們開啟一連串的女性話題，讓一旁的許孟哲笑說，「我們是做《飢餓遊戲》不是做《醫師好辣》耶！」峮峮表示，因為工作性質的關係，她的作息都很不固定，就怕影響身體狀況，蔡黃汝則轉向製作單位喊話，「希望主謀不要這麼苛刻！」

談到節目7周年後的規劃，王仁甫則希望未來能做一些內容，可以和電視機前面的觀眾朋友們互動玩遊戲，來回饋粉絲7年來的力挺與支持。

▲飢餓遊戲7周年1121。（圖／記者吳翊緁攝影）
▲蔡黃汝談到男友阿璞相當大方，但未來兩人還沒有結婚的打算。（圖／記者吳翊緁攝影）

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