蔡黃汝迎36歲生日！發跡15年「豆花妹從沒變過」 超強顏值被推爆
女星蔡黃汝於2008年在台灣故事館的豆花店打工，意外在PTT、無名小站上發跡爆紅，被網友封為「豆花妹」稱號，更加奠定「宅男女神」一詞。至今過了15個年頭，現在的豆花妹已經是一位橫跨影視歌的三棲藝人，在各大領域都有好表現。今（15）日蔡黃汝迎來36歲生日，網友們依舊推爆，「還是好正！」、「唯一沒變過的！」
記者詹鎰睿／綜合報導
回顧2008年7月，有位PTT網友在表特板分享在台灣故事館豆花店的經歷，「當時的女店員喊著『來喔～來吃好吃的豆花哦』，同行的夥伴覺得這位女店員外型非常甜美」，後來也成功找到該名女店員的無名小站，也就是現今的「豆花妹」蔡黃汝。
該貼文瞬間爆紅全台灣，舉凡各大綜藝節目《大學生了沒》、《我猜我猜我猜猜猜》都爭相邀請豆花妹上節目，直接成為台灣演藝圈最閃亮的新星，也讓豆花妹的代言工作接到手軟，接替郭書瑤成為新一代的宅男女神，不僅出單曲、演偶像劇，還主持節目，今年更憑藉《飢餓遊戲》榮獲金鐘獎最具人氣綜藝節目獎、入圍益智及實境節目主持人獎。
有趣的是，每年一到蔡黃汝生日這天，PTT的表特板網友就會特別發文慶祝「豆花妹」的誕生，而大家都很熱情地給予祝福，而且文章都是推爆的狀態，紛紛留言直呼，「天然的就是看不膩」、「多年都沒有變耶！真保鮮」、「真的美！才會一直都這麼正！」、「花花生日快樂」、「阿璞好幸福」、「可愛比特花。」
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