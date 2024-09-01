獨家／蔡黃汝背「兒子使命」繼承姓氏　媽1句話她傻眼：太矯情了

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▲蔡黃汝很想演職人劇，完全忘記自己不會講台語。（圖／記者朱永強攝）

▲蔡黃汝影視歌三棲，即便現在大部分時間都在主持，但仍有不少粉絲沒忘記她曾經發過片、演過戲。（圖／記者朱永強攝）

▲蔡黃汝繼承了奶奶的姓氏，媽媽背負著生兒子的使命，讓她在做人處事上不想輸給男生。（圖／記者朱永強攝）

▲蔡黃汝感情穩定，但不急著結婚。（圖／記者朱永強攝）

「豆花妹」是她剛出道時的封號，但近年更多人知道的是，，憑著實力派演技，自律又有點完美主義的個性，讓她從初代宅男女神，在演藝圈站穩腳步。近日她在戲劇《無罪推定》中飾演律師，第一次接演台語劇，這對不會講台語的她來說是一大挑戰，就連媽媽都說她「完蛋了」，而身為家中老么，蔡黃汝也解密自己姓氏的由來，原來「黃」是傳承自奶奶的姓氏。蔡黃汝在《無罪推定》中飾演菜鳥律師許雁青，有看劇的人，可能很難想像，蔡黃汝本人的台語非常爛，幾乎可以說是硬學的，但她因為太想演職人劇，就先斬後奏，先答應再說，「連我媽知道我要接台語戲時，都說『妳完蛋了』！」蔡黃汝說。劇情一開始，她就不斷被上司言語霸凌，還說她想當律師「還差點遠」，這句話在演藝圈生涯裡面有遇過嗎？蔡黃汝想了想，「我身邊的人倒是都滿善意的，反而是自己對待自己，就覺得跟真正的實力派無論演員、主持或是歌手也好，我都覺得自己差得遠了，爆紅到真的踏入演藝圈，其中的關鍵是什麼？她直白喊，「因為...錢真的滿好賺的哈哈哈！」不過她也解釋，那時候也是大學剛畢業，正在迷茫的過程，就給自己一次嘗試的機會，好在遇到的是知名製作人陳子鴻，大公司也很值得信任。不過爸爸因為擔心她沒社會經驗會被騙，曾對她說，如果真的要走這行「就不要進這個家」，蔡黃汝倒也沒被嚇著，「去年她以節目《飢餓遊戲》入圍金鐘獎，從歌手轉戰電視圈，蔡黃汝坦言當時個性還沒被打開，包袱很多，當初要加入主持也曾經煎熬，但後來發現，很多人從節目上得到快樂，讓她越來越有成就感，也越來越打開自己，爸媽也看到她在這行的發展越來越好。前陣子她帶媽媽去宜蘭散心，選了一個有風景的飯店，媽媽泡湯泡到一半，突然傳訊息給她，說很感動她付出的一切，蔡黃汝坐在房間裡面化妝，轉頭發現媽媽在啜泣，笑喊，「要這麼矯情，這麼煽情嗎！真的是，但我也覺得有點驕傲，好像突然長大了，在她可以享福的年紀，帶她出去走走散心。」她想起以前剛出道時，有簽唱會或是品牌活動，媽媽都會起大早，搭車到現場偷看她，「」媽媽的貼心、善良，讓蔡黃汝又擔心又感動。網路上流傳蔡黃汝的名字是繼承了爸爸和媽媽的姓氏，問起此事，蔡黃汝闢謠，原來「黃」是奶奶的姓氏，蔡黃汝是家中老么，上有2個姊姊1個哥哥，她分享，前幾胎還沒想到要傳承，是直到3姊出生，才決定要生第4個，由第4個小孩來繼承奶奶的姓氏，「所以必定要是男生！」沒想到蔡黃汝是女孩子，從小就知道自己名字的由來，她起初也會抱怨，「因為媽媽背負著要生男生的使命，結果我不是，可能在潛意識上，無論面對事情或工作，都會比較有一點不服輸。」不過她和奶奶關係滿好，幽默說，「因為我是老么，奶奶也滿疼我的，很常塞錢給我哈哈！」前年奶奶過世，她也已經長大，更覺得背負著這個姓氏的傳承意義重大，「我現在很珍惜，而且確實很特別啊，大家比較容易記得住。」36歲的蔡黃汝和「八三夭」主唱阿璞交往多年，卻還沒有想結婚，她笑說每次回家跟媽媽誇獎另一半，回去就一定會吵架，所以世事難預料，話不要說得太滿，「我好像不是那種對婚姻有憧憬的女生，我兩個姊姊都結婚了，也有小孩，所以壓力不會在我身上，我現在還是像小時候老么一樣，快樂、開心，一直凍齡的感覺哈哈！」