今年冬至是12月21日！由來與意義一次看

訂定一年中白天最短、黑夜最長的那一天

以今年來說，冬至就是12月21日星期天、農曆十一月初二。

▲冬至這天是一年度白天最短、黑夜最長的那一天。（示意圖／Unsplash）

冬至為什麼要吃湯圓「傳聞故事超感人」！湯圓要吃幾顆解答

於是在冬至拜門神時，她把糯米丸子黏在大門上，希望爸爸看到後會想到一起吃糯米丸子的事情，以解相思之情

如果是吃大湯圓的話也要記得吃雙數顆，這樣才能夠「團圓」不落單。

▲冬至吃湯圓記得要吃雙數顆，代表團圓之意。（圖／OK超商提供）

冬至禁忌有哪些？不要行房、熬夜晚睡也不好

一、不可以房事

二、晚上避免旅遊外出

三、不宜熬夜晚睡

▲冬至這天不宜熬夜晚睡，太晚入睡容易陽氣下降，陰氣旺盛導致氣場欠佳。（圖／記者陳明中攝）

四、吃湯圓一定要雙數

五、忌逞兇鬥狠

冬至拜拜可以提前拜嗎？供品準備什麼一覽

冬至拜神明供品

冬至拜地基主供品

冬至拜祖先供品

▲冬至拜拜需要拜神明（三界公）、地基主和祖先，時間會落在早上至中午，不要超過傍晚為最佳。（圖／記者李政龍攝）

冬至罕見撞天赦日！拜拜不忘招財進補「秘訣全公開」

本世紀只有2002年以及今年2025年有這樣的情況，錯過就要再等80年

這天祭拜時間最佳時間是早上5點至下午3點