【新聞重點摘要】
2025年即將邁入尾聲，本週末（21）日也同時是今年的冬至，民眾不只要吃湯圓，這天也剛好強碰超稀有天赦日，錯過就還要再等80年！《NOWNEWS》特別整理2025年冬至懶人包，包括冬至由來、為什麼要吃湯圓、湯圓要吃幾顆、冬至禁忌、冬至拜拜何時要拜以及天赦日求財秘訣等，讓民眾一文看懂冬至習俗。
今年冬至是12月21日！由來與意義一次看
冬至是二十四節氣當中最後一個節氣，是由古人觀測太陽運行，訂定一年中白天最短、黑夜最長的那一天，同時也代表氣候轉折的一天，由於地球地軸傾斜角度不同，冬至日期每年都會有些微變動，根據農業部官網介紹，北半球冬至一般落在12月21日至23日，農曆日期則沒有固定，以今年來說，冬至就是12月21日星期天、農曆十一月初二。
冬至為什麼要吃湯圓「傳聞故事超感人」！湯圓要吃幾顆解答
那麼冬至為何要吃湯圓？傳聞是古代一對貧窮家庭妻子死後，丈夫為了籌安葬費決定賣掉女兒，女兒也因為孝順答應當了有錢人家當僕人，還向主人要了糯米丸子給她爸爸吃，讓爸爸果腹溫飽，由於跟爸爸分開難以常常見面，於是在冬至拜門神時，她把糯米丸子黏在大門上，希望爸爸看到後會想到一起吃糯米丸子的事情，以解相思之情，這就是「吃湯圓，人團圓」的典故，也成為冬至吃湯圓的重要習俗。
然而冬至吃湯圓可不是隨便亂吃，如果是吃紅白小湯圓的話，記得要兩種都吃到，因為紅白湯圓代表的是金跟銀，兩種都吃才能「金包銀」；如果是吃大湯圓的話也要記得吃雙數顆，這樣才能夠「團圓」不落單。
冬至禁忌有哪些？不要行房、熬夜晚睡也不好
一、不可以房事
冬天氣溫較低，陰氣旺盛，男女精力太旺盛容易陽氣外洩，導致陰氣入體，容易傷到元神。
二、晚上避免旅遊外出
《周禮春官神仕》中提到「以冬日至，致天神人鬼」，因此冬至在古代人來說為鬼節，建議晚上9時後不要外出。
三、不宜熬夜晚睡
冬至相當寒冷，太晚入睡容易陽氣下降，陰氣旺盛導致氣場欠佳，又冬至有小過年的意涵，若在冬至陰氣旺盛會影響來年運途。
四、吃湯圓一定要雙數
吃湯圓單數代表形影孤單，來年容易孤獨寂寞，雙數代表成雙成對，添歲又添福。
五、忌逞兇鬥狠
冬至為節氣變化之日，情人朋友外出不可以吵架動怒，以免氣場轉換壞了磁場。
冬至拜拜可以提前拜嗎？供品準備什麼一覽
由於今年冬至是在週日，有些人也好奇可不可以提前拜拜，答案是可以的，但最早只能提前三天，也不能延後拜拜，而冬至拜拜需要拜神明（三界公）、地基主和祖先，時間會落在早上至中午，不要超過傍晚為最佳。供品的湯圓記得要將紅白湯圓煮成甜湯，按照不同祭拜對象準備不同的供品，並點燃三炷香，告知神明、祖先今天是冬至，邀請祂們享用供品，誠心祈求保佑，待香燒到三分之一時，捧起金紙向神明拜三拜，焚燒即可。
冬至拜神明供品：湯圓三碗、新鮮水果、三牲、茶水、大百壽金、刈金、壽金、福金。
冬至拜地基主供品：湯圓三碗、菜飯、雞腿、刈金、小銀、大銀、金銀元寶。
冬至拜祖先供品：湯圓三碗、菜飯、刈金、小銀。
冬至罕見撞天赦日！拜拜不忘招財進補「秘訣全公開」
然而今年的冬至非常罕見撞到天赦日，本世紀只有2002年以及今年2025年有這樣的情況，錯過就要再等80年，由於古人將其冬至視為小過年，也是能量轉換、陽氣重生的關鍵點，加上天赦日加持，向神明許願根本是直接開外掛！命理師楊登嵙也表示，冬至這天被視為全年能量最強的赦罪與轉運良機。
楊登嵙提到，這天祭拜時間最佳時間是早上5點至下午3點，供品可以準備清茶3杯、水果、素食餅乾、帶殼桂圓12顆、米糕、乞龜、九轉壽生蓮花，以及天公金、福金、壽金、刈金、補運錢與手寫懺悔文，祭拜時清楚稟告姓名、年齡、生日和地址，唸出懺悔內容，最後將金紙、懺悔文與蓮花焚化，桂圓敲碎後連殼投入金爐，象徵破殼重生、轉運開泰。
至於開運補財法，可以找168枚1元硬幣洗淨，橘子皮3至5片兩者一起放入鍋中以中小火煮沸10分鐘，煮好後順時針繞屋子每個角落3圈，祈求財運滾滾來！錢幣冷卻擦乾之後，可以放在錢包、口袋當成錢母，或將其放入紅包以及聚寶盆，放在家裡的財位，聚集財氣。
資料來源：農業部官網、小孟老師、命理師楊登嵙
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
我是廣告 請繼續往下閱讀
- 2025 冬至日期： 今年冬至為 12 月 21 日（週日），罕見強碰「天赦日」，此奇景錯過需再等80年。
- 吃湯圓習俗： 紅白湯圓應成雙成對食用，象徵「金包銀」與團圓，大湯圓切記吃雙數顆以添歲壽。
- 冬至五大禁忌： 專家提醒當日不宜行房、不宜熬夜、忌逞兇鬥狠，且晚上9時後建議減少外出。
- 拜拜祭祀指南： 祭拜神明、祖先與地基主建議在早上5時至下午3時前完成，供品首選紅白甜湯圓。
- 天赦日開運法： 結合冬至強大能量，可利用「168枚硬幣煮水法」製作錢母，助旺來年財運。
2025年即將邁入尾聲，本週末（21）日也同時是今年的冬至，民眾不只要吃湯圓，這天也剛好強碰超稀有天赦日，錯過就還要再等80年！《NOWNEWS》特別整理2025年冬至懶人包，包括冬至由來、為什麼要吃湯圓、湯圓要吃幾顆、冬至禁忌、冬至拜拜何時要拜以及天赦日求財秘訣等，讓民眾一文看懂冬至習俗。
今年冬至是12月21日！由來與意義一次看
冬至是二十四節氣當中最後一個節氣，是由古人觀測太陽運行，訂定一年中白天最短、黑夜最長的那一天，同時也代表氣候轉折的一天，由於地球地軸傾斜角度不同，冬至日期每年都會有些微變動，根據農業部官網介紹，北半球冬至一般落在12月21日至23日，農曆日期則沒有固定，以今年來說，冬至就是12月21日星期天、農曆十一月初二。
那麼冬至為何要吃湯圓？傳聞是古代一對貧窮家庭妻子死後，丈夫為了籌安葬費決定賣掉女兒，女兒也因為孝順答應當了有錢人家當僕人，還向主人要了糯米丸子給她爸爸吃，讓爸爸果腹溫飽，由於跟爸爸分開難以常常見面，於是在冬至拜門神時，她把糯米丸子黏在大門上，希望爸爸看到後會想到一起吃糯米丸子的事情，以解相思之情，這就是「吃湯圓，人團圓」的典故，也成為冬至吃湯圓的重要習俗。
然而冬至吃湯圓可不是隨便亂吃，如果是吃紅白小湯圓的話，記得要兩種都吃到，因為紅白湯圓代表的是金跟銀，兩種都吃才能「金包銀」；如果是吃大湯圓的話也要記得吃雙數顆，這樣才能夠「團圓」不落單。
一、不可以房事
冬天氣溫較低，陰氣旺盛，男女精力太旺盛容易陽氣外洩，導致陰氣入體，容易傷到元神。
二、晚上避免旅遊外出
《周禮春官神仕》中提到「以冬日至，致天神人鬼」，因此冬至在古代人來說為鬼節，建議晚上9時後不要外出。
三、不宜熬夜晚睡
冬至相當寒冷，太晚入睡容易陽氣下降，陰氣旺盛導致氣場欠佳，又冬至有小過年的意涵，若在冬至陰氣旺盛會影響來年運途。
吃湯圓單數代表形影孤單，來年容易孤獨寂寞，雙數代表成雙成對，添歲又添福。
五、忌逞兇鬥狠
冬至為節氣變化之日，情人朋友外出不可以吵架動怒，以免氣場轉換壞了磁場。
冬至拜拜可以提前拜嗎？供品準備什麼一覽
由於今年冬至是在週日，有些人也好奇可不可以提前拜拜，答案是可以的，但最早只能提前三天，也不能延後拜拜，而冬至拜拜需要拜神明（三界公）、地基主和祖先，時間會落在早上至中午，不要超過傍晚為最佳。供品的湯圓記得要將紅白湯圓煮成甜湯，按照不同祭拜對象準備不同的供品，並點燃三炷香，告知神明、祖先今天是冬至，邀請祂們享用供品，誠心祈求保佑，待香燒到三分之一時，捧起金紙向神明拜三拜，焚燒即可。
冬至拜神明供品：湯圓三碗、新鮮水果、三牲、茶水、大百壽金、刈金、壽金、福金。
冬至拜地基主供品：湯圓三碗、菜飯、雞腿、刈金、小銀、大銀、金銀元寶。
冬至拜祖先供品：湯圓三碗、菜飯、刈金、小銀。
然而今年的冬至非常罕見撞到天赦日，本世紀只有2002年以及今年2025年有這樣的情況，錯過就要再等80年，由於古人將其冬至視為小過年，也是能量轉換、陽氣重生的關鍵點，加上天赦日加持，向神明許願根本是直接開外掛！命理師楊登嵙也表示，冬至這天被視為全年能量最強的赦罪與轉運良機。
楊登嵙提到，這天祭拜時間最佳時間是早上5點至下午3點，供品可以準備清茶3杯、水果、素食餅乾、帶殼桂圓12顆、米糕、乞龜、九轉壽生蓮花，以及天公金、福金、壽金、刈金、補運錢與手寫懺悔文，祭拜時清楚稟告姓名、年齡、生日和地址，唸出懺悔內容，最後將金紙、懺悔文與蓮花焚化，桂圓敲碎後連殼投入金爐，象徵破殼重生、轉運開泰。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。