Threads網友「＠chuo_lin」分享家中一台使用長達45年的松下（國際牌，Panasonic）微波爐正式退役，這台在父母婚前購入、要價11萬元的老電器，陪伴一家五口與一隻貓超過1萬6400天，即便多次故障仍被父親親手修到最後一刻，復古又溫馨的感動溢於言表。貼文曝光後不僅吸引破百萬瀏覽，更釣出Panasonic Taiwan官方帳號留言，表示希望將這台古董微波爐收藏進松下博物館，並以新機交換，溫暖的回應讓大批網友直呼感動，「簡直要哭了，去博物館就是他最好的歸宿。」
45年古董微波爐光榮退役！爸憶民國69年出產：當年總價11萬
網友「＠chuo_lin」在Threads發文，分享家中有一台使用整整45年的松下微波爐，如今終於要正式退役，這台微波爐是在父母結婚前購入，年紀甚至比家中任何一個孩子都大，陪著一家人走過將近半個世紀的日常。
原PO表示，這台微波爐產於民國69年，當年總價高達11萬元，功能卻相當齊全，不僅能微波、還能烘烤，附有瓷盤、雙金屬烤盤、雙蛋糕模，甚至連當年隨機附贈的食譜書都印刷精美、內容豐富，至今仍保存完好。
父親最近翻出當年的日記，當時還用筆親自寫下：「年底隨方便分期買了微波爐回來，如此便自烹調，可以無慮於飲食矣，當此惕勉以進健康。」讓原PO感觸更深。
古董微波爐「服役1萬6400天」！他不捨告別吸百萬瀏覽
這台微波爐極為耐用，即便家中天天開伙，也一路陪著一家五口與一隻貓度過超過1萬6400天。後期雖曾出現斷電、拉門鬆動等問題，但父親總是親自拆機維修，硬是又多撐了10年，直到最近，幾乎所有功能都失效，只剩下基本加熱，家人不得不添購新機，但媽媽仍捨不得就此丟棄。
原PO在文中感性寫下對老夥伴的告別，「謝謝你的勤勉付出，無微不至地照顧我們三餐，我們會記得和你的緣分，請好好休息吧，辛苦了。」貼文曝光後迅速引發熱議，瀏覽次數突破160萬，按讚數也破了6萬。
國際牌官方竟現身！求納入「松下博物館」收藏：以新機交換
讓人驚喜的是，Panasonic Taiwan官方Threads帳號竟親自在下方現身留言，表示：「您好，看到這台陪伴家中45年的Panasonic微波爐，我們非常感動，也衷心感謝您長年的支持。誠摯希望能將它收藏至松下博物館作為紀念，並以最新商品與您交換，延續這份珍貴回憶。歡迎私訊我們，將由專人與您聯繫。謝謝您一路相伴。」
官方的留言一出，在短時間內立即吸引8萬人按讚，也讓網友集體破防，紛紛直呼：「這甚至是官方的第一則回覆」、「這算不算微波爐告老還鄉」、「哇賽這台微波爐超長壽耐用，退休還直接住進博物館，榮譽的一生」、「能進入松下博物館，覺得很感動！陪伴一個家庭45年，壽終正寢時，回到當初被創造出來的地方！」、「這台微波烘烤爐根本是傳奇吧」。
原PO也回應表示，後續將會與官方聯繫，讓這台陪伴全家45年的老微波爐，回到他心中最棒的歸宿，「謝謝松下公司的邀約，老家電能發揮它最大的意義，一切都是最好的安排。」
資料來源：Threads＠chuo_lin
