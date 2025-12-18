我是廣告 請繼續往下閱讀

▲謝京穎（左）與許仁杰（右）曾在劇中演情侶，還被週刊拍到疑似一同過夜9小時。（圖／民視提供）

▲謝京穎（左）曾是啦啦隊女孩，結婚時還特地跟張書偉（右）到棒球場拍婚紗。（圖／張書偉臉書）

▲謝京穎（左）嫁給張書偉（右）2年後就宣布懷上雙胞胎。（圖／謝京穎IG@orange_hsieh）

女星謝京穎今（18）日宣布懷孕喜訊，她過去曾以綽號「橘子」擔任啦啦隊CT Girls成員，還被暱稱「橘橘野球妹」。轉當8點檔演員後，謝京穎2022年拍《黃金歲月》時，一度爆出曖昧已婚人夫許仁杰，但雙方都否認；謝京穎之後則轉身與許仁杰的同門師兄弟張書偉交往，並和張書偉修成正果，在2023年結婚，戀情發展超精彩。謝京穎2016年開始拍8點檔，從啦啦隊女孩轉型當演員；2022年在《黃金歲月》中被和許仁杰湊成CP，因此傳出假戲真做的戀情。當時謝京穎似乎才剛跟圈外人男友分手，許仁杰則是已婚關係，因此兩人疑似一同過夜的照片被拍到後掀起軒然大波。但雙方都否認交往，謝京穎更喊冤表示只跟許仁杰出去過兩次，且都是劇組聚會。而謝京穎隨後進組拍《市井豪門》，因此和張書偉結緣，兩人的感情就這樣從戲裡發展到戲外，在2023年5月正式戀愛。當時張書偉才剛分手前女友勇兔約8個月左右，迅速與謝京穎搭上線也讓外界頗為意外，可見拍戲長時間相處，確實能擦出劇烈火花。不過尷尬地是，張書偉和許仁杰當時是同一間經紀公司的師兄弟，兩人私下原本也是朋友，結果因謝京穎先後與他們扯上關係，兄弟情似乎也就此決裂。許仁杰則在張書偉、謝京穎認愛的同個時間點左右，與妻子亞希離婚，恢復單身。張書偉與謝京穎的戀情則迅速發展，5月認愛，同年12月就登記結婚，並在去年6月9日舉辦盛大婚禮。如今結婚2週年之際，兩人迎來雙胞胎寶寶，想必感情會更加穩定和甜蜜。謝京穎今日也公開胎兒的超音波照，並在貼文寫道：「」。照片中的她和張書偉甜蜜對望，看得出來夫妻感情恩愛，都很期待小寶寶的到來。