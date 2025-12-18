31歲謝京穎與Energy張書偉2023年結婚，今（18）日透過社群IG宣布懷上雙胞胎，引來各界祝福，其經紀公司鳳凰藝能也向《NOWNEWS今日新聞》透露懷孕過程，表示謝京穎去年凍卵、取出33顆卵，如今靠著植入1個胚胎，但後來分裂成2個，因此是同卵雙胞胎。「最重要的，是一家四口平安健康，媽媽能夠安心、舒服地度過孕期，寶寶們也能穩定成長。」
謝京穎經紀公司鳳凰藝能向《NOWNEWS今日新聞》回應，「謝京穎、張書偉在結婚週年之際迎來『雙倍驚喜』，對我們而言也是一份滿滿的喜悅與感動。誠摯恭喜兩位，將彼此的愛昇華，迎接兩個小生命的到來。」
謝京穎昔凍卵33顆！血淚過程曝光
事實上，謝京穎去年10月進行凍卵，除了要搭配生理週期，也要做取卵手術，十分辛苦，好在最後一次取出33顆卵子，鳳鳳藝能透露她懷上雙胞胎實屬驚喜，「是植入一個胚胎，但後來分裂成兩個，所以是同卵雙胞胎！」
鳳凰藝能也表示，「最重要的是，一家四口平安健康，媽媽能夠安心、舒服地度過孕期，寶寶們也能穩定成長。我們也期待他們在忙碌的生活中，依然保有笑容與默契，彼此體諒、相互扶持，把日子過得踏實而溫暖。」
🔺謝京穎IG全文
2025.12.18 結婚兩週年
我們家一次多了兩個新成員✌🏻
謝謝你們選擇了我們 是我們的幸運
給了我們強大的力量 和 滿滿的幸福
相信有你們陪伴的未來
我們會變得更美好也充滿希望
帶著愛我們的大家給予的祝福與期待
相約明年春暖後見面吧
歡迎光臨 《張宅》 我們的寶貝們
#一次兩個雙馬寶
#年末最甜蜜的聖誕禮物
🔺資料來源－
謝京穎IG
