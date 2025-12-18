我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院長卓榮泰15日宣布不副署《財劃法》，引各界譁然，資深媒體人黃暐瀚認為停砍年改將成為下一個不副署的法案。對此，前立委沈富雄昨（17）日指出，停砍年金若通過，民進黨應該忍耐，再好好向人民解釋後續影響為何，等取得多數再修回來，這才合理。沈富雄昨上《下班瀚你聊》表示，在他看來，停砍公教年金雖然是惡法，但「惡法亦法」，民進黨應該忍耐，讓法案通過，並好好解釋國庫會如何受到傷害給人民聽，接著執行至2028年，到了當年總統大選時，讓人民知道相關影響為何，民進黨若是取得多數，再將法案修回來，這才合理的作法。不過，沈富雄也說，民進黨等不及這2年，但這樣可以嗎？賴清德、卓榮泰2的人態度很硬，他們是不曉得後果會是場嚴重災難，而且會寫進歷史，還是是知道會有什麼後果，但還是要硬幹？節目主持人黃暐瀚在一旁指出，還有第三種可能，就是他們認為硬幹最後的結果，是民意站在他們那邊，這也是為什麼卓榮泰現在一直喊來倒閣，他可能認為現在直接對決，這個國會跟民進黨執政，人民會選擇民進黨。沈富雄則直言，如果被民進黨混過去，台灣就是個無法無天的非民主國家，而此事的責任歸屬很清楚，是社會的縱容與在野沒有好的效果。他對台灣主流社會相當有信心，不至於會走到前述情形，因此，賴清德真的不要打賭這個，要是這次再輸一次，不是不好看，而是2028就沒了。