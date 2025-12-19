NBA美國職籃（National Basketball Association）聖安東尼奧馬刺今（19）日主場迎戰華盛頓巫師，馬刺本場比賽對文班亞馬（Victor Wembanyama）的上場時間進行控管，此戰僅上場17分鐘，但文班亞馬仍繳出15分、8籃板、4助攻的表現，而哈波（Dylan Harper）則是砍下全場最高的24分外帶5籃板、3助攻，幫助馬刺終場以119：94大勝巫師，拿下近期的三連勝。
文班亞馬沒先發 哈波扛起進攻大旗
馬刺首節靠著哈波與卡斯特（Stephon Castle）兩人各拿8分，首節打完馬刺以34：27領先巫師，第二節巫師展開反攻，薩爾（Alex Sarr）單節拿下8分，加上巫師外圍頻頻開火，第二節巫師打出26：23的攻勢，半場結束巫師53：57落後馬刺。
末節拉開差距 馬刺大勝巫師
第三節文班亞馬單節砍下9分，而馬刺單節砍進5記三分球，反觀巫師進入下半場手感降溫，馬刺第三節打出33：24的攻勢，同時也將領先擴大至16分差，末節巫師持續迷航，單節團隊僅拿19分，而馬刺在比賽剩4分鐘時，將領先拉開至23分，此時雙方都換下主力，比賽進入垃圾時間，終場馬刺就以119：94擊敗巫師。
此戰賽前馬刺代理總教練強森（Mitch Johnson）便已透露，文班亞馬上場時間將受到限制，儘管只上場17分鐘，文班亞馬仍貢獻15分、8籃板、4助攻，哈波繳出24分，瓦塞爾（Devin Vassell）與卡斯特分別砍下18分與17分。巫師方面薩爾拿下全隊最高的18分、4籃板，卡林頓（Bub Carrington）貢獻全隊次高的15分、5籃板、3助攻。
資料來源：《NBA》
