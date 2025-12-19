我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）洛杉磯湖人球星詹姆斯（LeBron James）與鳳凰城太陽布魯克斯（Dillon Brooks）之間的恩怨情仇一直時聯盟討論的話題之一，不論是在哪隊，布魯克斯對待詹姆斯依舊維持這樣的心態、不會示弱，在最近一次對戰中，布魯克斯與詹姆斯多次爆發衝突，最終太陽這名後衛在比賽尾聲遭到驅逐出場。近日在談到詹姆斯時，布魯克斯也忍不住再度開嗆詹姆斯。談到日前湖人對太陽比賽的最後一攻，詹姆斯在外線獲得犯規最終湖人也靠罰球贏球，布魯克斯對於這件事仍怒火中燒。他在接受採訪時表示，詹姆斯就是個社群媒體成癮者，他整天都泡在社群平台上……他希望大家用某種方式看待他，不准別人說他什麼，或者希望對手照他想要的方式打球，但我不會那樣打，他就會進入某種情緒、某種模式之類的，但我完全不在乎。我真希望當時讓他出手，那一球肯定會是個大麵包。布魯克斯也提到，詹姆斯大概已經看過這些發言，而不久後也一定會有人拿這些話去詢問詹姆斯，真正的問題在於，詹姆斯是否會對此做出回應，還是選擇置之不理、直接向前看。從灰熊時期開始，布魯克斯便不斷試圖證明自己並不畏懼詹姆斯，雖然外界對他是否「刻意挑釁」看法不一，但他確實多次成功激怒對方。只要兩人持續在場上碰頭，這段對立關係恐怕就不會消失。今年年底將年滿41歲的詹姆斯，日後與布魯克斯能再擦出什麼火花，也將成為賽場中的關注焦點。