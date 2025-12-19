NBA美國職籃（National Basketball Association）克里夫蘭騎士本季狀態不佳，目前只拿下15勝13敗暫居東區第8名，隨著交易大限逐漸逼近，越來越多球隊開始向騎士詢問交易可能性，根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，有多支球隊向騎士詢問交易的可能性，而騎士也表示目前只有米契爾（Donovan Mitchell）和莫布里（Evan Mobley）被列為非賣品，其餘球員都有可能被擺上交易桌。
騎士引各球團興趣 全隊僅有2名非賣品
查拉尼亞今（19）日指出，近期騎士接到「大量」來自其他球隊的電話，詢問潛在的交易機會，包括加蘭（Darius Garland）、艾倫（Jarrett Allen）以及亨特（De’Andre Hunter）都是目前市場上的熱門人選。
其中亨特傳出成為湖人鎖定的對象之一，先前傳出湖人有意交易紐奧良鵜鶘的瓊斯（Herb Jones）若湖人尋求交易瓊斯失敗，那湖人很有可能將目光轉向亨特來補強團隊外線防守問題。
騎士不急著當賣家 盼解決問題找回狀態
不過，聯盟相關人士也指出，這類等級的球員交易成本極高，騎士短期內並不急於做出任何重大動作。球隊目前正處於賽季中的調整期，管理層的首要任務，是釐清問題所在，並尋找讓球隊重回正軌的方法。
這些調整未必一定來自重大交易，也可能透過輪換調整、戰術修正等小幅變動完成；但不排除騎士會選擇對內、對外釋放更強烈訊號，表明球隊不願接受平庸，並希望全力爭取更高上限。
資料來源：《The Sporting News》
