NBA美國職籃（National Basketball Association）紐約尼克在本週三NBA盃決賽以124：113擊敗聖安東尼奧馬刺，奪下本季NBA盃冠軍，波士頓塞爾提克傳奇球星皮爾斯（Paul Pierce）對於尼克奪冠不以為然，近期在節目上更開酸尼克，表示奪下NBA盃冠軍已是球隊極限，暗指尼克無法拿下總冠軍。
皮爾斯狠酸尼克 NBA盃冠軍已是極限
皮爾斯近期受邀擔任《No Fouls Given》節目嘉賓，皮爾斯直言這座NBA冠軍可能是他這輩子唯一能看到尼克拿到的冠軍，「這可能是尼克這輩子唯一能拿到的冠軍了。老實說，他們在我有生之年都不會拿到NBA總冠軍。」
皮爾斯隨後也表示，NBA盃的歷史經驗並未顯示能與季後賽成功畫上等號，「每一支贏得NBA盃的球隊，最後都沒有打進總冠軍賽，這是事實。」但NBA盃只成立兩年，整體樣本數相當有限。
過去兩屆冠軍季後賽表現不佳 亞軍反倒打出亮眼表現
2023年首屆NBA盃冠軍由洛杉磯湖人奪得，但他們最終在季後賽首輪遭丹佛金塊淘汰；上賽季則由密爾瓦基公鹿封王，同樣未能走遠，在季後賽首輪敗給印第安納溜馬。
反而過去兩屆NBA盃亞軍在近年都打出亮眼表現，2023年在NBA盃決賽敗給湖人的溜馬，一路挺進東區決賽；而上季在盃賽不敵公鹿的奧克拉荷馬雷霆，則在季後賽強勢反彈，最終奪下NBA總冠軍。
資料來源：《The Sporting News》
