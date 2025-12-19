NBA美國職籃（National Basketball Association）夏洛特黃蜂目前僅拿下8勝18敗，在東區排名第12名，雖多年來陣中累積不少潛力新秀，但因傷病問題反覆侵襲，導致選手無法兌現天賦，過去曾被黃蜂視為非賣品的米勒（Brandon Miller）近兩個賽季因傷缺席71場比賽無法穩定出賽的情況下，黃蜂的態度也開始動搖，讓米勒首次卷入交易傳聞。
黃蜂累積不少天賦 無奈傷病問題反覆侵襲
黃蜂理想的先發五人為鮑爾（LaMelo Ball）、克努佩爾（Kon Knueppel）、米勒布里吉斯（Miles Bridges）以及卡克布倫納（Ryan Kalkbrenner）這套陣容被外界認為極具潛力。然而，由於傷兵不斷，這套陣容在場上的實際樣本數極為有限，也因此引發聯盟內部的交易揣測。
米勒「玻璃人」屬性 恐被黃蜂擺上交易桌
根據《NBA》資深記者阿米科阿米科（Sam Amico）與史考托（Michael Scotto）指出，過去一度被視為「非賣品」的米勒，如今也首次被捲入交易流言之中，隨著米勒連續兩個賽季無法保持健康，黃蜂對他的態度已不再如過往堅定。
過去1年，米勒先後遭遇腳踝扭傷、右手腕韌帶撕裂以及左肩半脫位等傷勢。這些傷病導致現年23歲的他在近兩個賽季共缺席71場比賽，出賽穩定性成為最大隱憂。儘管如此，米勒仍展現出不俗潛力，生涯場均可貢獻18.2分、4.4籃板、2.8助攻，投籃命中率達42.2%。然而，持續的傷病似乎已開始影響他的場上表現與發展節奏，也使黃蜂不得不重新評估他的價值。
資料來源：《The Sporting News》
