但勇士隨隊資深記者普爾（Monte Poole）近日指出，是否真的啟動這項關鍵決策，最終仍取決於一個人柯瑞（Stephen Curry）。

勇士內部確實討論是否可能評估交易Green或巴特勒（Jimmy Butler）的可能性，但這並非單純的戰力或合約問題，而是牽動到球隊文化核心

▲金州勇士近年輕潛力股庫明加（Jonathan Kuminga）一直在交易傳聞中。（圖／美聯社／達志影像）

Poole分析，聯盟中確實存在「需要一個Green型球員」的球隊，但這樣的需求屬於小眾，而對Kuminga有興趣的球隊，顯然更多。

金州勇士在NBA美國職籃（National Basketball Association）戰績並不穩定，關於格林（Draymond Green）的交易傳聞逐漸浮上檯面。球隊管理層尚未對外釋出明確訊號，Poole在節目《Dubs Talk》中透露，。他直言，Curry一向清楚自己想要什麼，而Green正是他認定不可或缺的場上夥伴之一，若要說服Curry接受這樣的改變，管理層必須證明這對球隊與整個賽季「真的更好」。這番話等於點出現階段勇士決策的真實樣貌，Green是否可被交易，並非能力或價值問題，而是象徵意義與信任結構的抉擇。Poole也坦言，交易並非完全不可能，但在目前時間點，仍屬於「理論存在、實務困難」的狀態。從戰術層面來看，Green過去多年一直是勇士體系的中樞人物。他在進攻端負責串聯節奏、防守端則是指揮官角色，這種雙向影響力正是勇士能建立王朝的重要原因。然而，隨著年齡與爆發力下滑，Green的影響力已不若巔峰時期穩定，加上勇士目前僅以13勝14敗徘徊西區第八，現實層面的壓力也逐漸浮現。在這樣的背景下，勇士管理層開始評估是否必須透過重大交易換取即戰力，Green自然被點名成為可能的籌碼之一。Poole進一步指出，若勇士真的啟動交易談判，Green與庫明加（Jonathan Kuminga）很可能都會被擺上談判桌，但兩人的市場定位截然不同。以35歲之齡來看，Green在交易市場上的吸引力勢必有限，但他的功能性依然明確。本季至今，Green場均仍能貢獻8.3分、6.2籃板、5.5助攻，搭配接近1次抄截與阻攻，仍具備影響勝負的能力，尤其對爭冠型球隊而言，他的經驗與防守閱讀價值依舊存在。因此，近期市場上開始出現Green被納入Anthony Davis、甚至Giannis Antetokounmpo相關交易包裹的傳聞，也並非空穴來風。若勇士選擇全面升級戰力、重新配置核心時間線，Green的名字確實可能被迫出現在談判之中。相較之下，Kuminga的處境則更偏向「延後決策」。整體而言，Green的未來並非單純由戰績或數據決定，而是一道關於「文化延續」與「競爭窗口」的艱難選擇題。只要Curry仍相信Green是這支球隊不可分割的一部分，勇士管理層就很難輕易按下交易鍵；但一旦戰績持續下滑、升級壓力加劇，這道防線，終究可能鬆動。