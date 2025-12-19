我是廣告 請繼續往下閱讀

2025年NBA盃（NBA Cup）圓滿落幕，聯盟今（19）日正式公布賽事最佳陣容（All-Tournament Team），最終奪冠的紐約尼克成為最大贏家，當家後衛布朗森（Jalen Brunson）與中鋒卡唐斯（Karl-Anthony Towns）攜手入選。此外，名單還包括雷霆SGA（Shai Gilgeous-Alexander）、湖人唐西奇（Luka Doncic）及馬刺主控福克斯（De'Aaron Fox）。布朗森無疑是本次賽事最耀眼的明星，他是唯一一位獲得評審團全數20張第一名選票、「全票入選」的球員。他在四強戰面對奧蘭多魔術時大殺四方，全場27投16中狂轟賽季新高的40分外帶8助攻；決賽對決馬刺時也繳出25分、8助攻與4籃板的穩健表現，是尼克奪冠的靈魂人物。隊友唐斯（Karl-Anthony Towns）的表現同樣功不可沒，決賽中他以16分、11助攻的「雙十」成績串聯球隊攻勢；四強戰也有29分、8 籃板的強力輸出，成功獲得12張選票擠進最佳陣容。雷霆一哥SGA（Shai Gilgeous-Alexander）雖然未能率隊奪冠，但他以高達18張選票入選。他在盃賽期間場均轟下32.5 分、6.3助攻，且三分球命中率高達48.1%，是所有高產量射手中最準的一位。湖人球星唐西奇則以11票入選，他是本次賽事的得分機器，5場比賽場均攻下36.2分，僅次於底特律活塞坎寧安（Cade Cunningham）的38.3 分。唐西奇在小組賽階段曾對曼菲斯灰熊與洛杉磯快艇分別砍下44分與43分，展現無解的進攻能力。馬刺主控福克斯同樣獲得11票肯定。儘管決賽中馬刺不敵尼克，且隊上還有「斑馬」文班亞馬（Victor Wembanyama）與新秀哈珀（Dylan Harper）的火力支援，但福克斯仍是球隊最穩定的發動機。他在6場NBA盃賽事中場均貢獻22.3 分、7.7助攻，且三分命中率接近 4 成。布朗森（尼克）： 20 票夏·吉爾傑斯-亞歷山大（雷霆）： 18 票唐斯（尼克）： 12 票唐西奇（湖人）： 11 票福克斯（馬刺）： 11 票