▲賈奈特自2016年退役後，因與前老闆泰勒（Glen Taylor）關係決裂，長年與灰狼保持距離，甚至一度拒絕球衣退休。（圖／美聯社／達志影像）

▲新老闆戈爾與羅德里奎茲在2021年以15億美元估值收購灰狼後，便將「重塑球隊文化」列為核心目標之一，而賈奈特正是這項藍圖中不可或缺的精神象徵。（圖／美聯社／達志影像）

明尼蘇達灰狼傳奇正式回家。多位消息人士向ESPN證實，名人堂球星、被球迷尊稱為「狼王」賈奈特（Kevin Garnett），已同意重返灰狼與WNBA的明尼蘇達山貓隊，同時，，象徵這段橫跨世代的情感正式修復。灰狼高層已於本月敲定賈奈特回歸細節，並與其經紀人Rich Gray及律師George Daniel完成相關協議。賈奈特自2016年退役後，因與前老闆泰勒（Glen Taylor）關係決裂，長年與灰狼保持距離，甚至一度拒絕球衣退休。然而隨著球隊易主，新任經營者戈爾（Marc Lore）與羅德里奎茲（Alex Rodriguez）上任後積極修復與球隊傳奇人物的關係，雙方逐步建立互信，也為此次重聚鋪路。身為NBA史上最具代表性的長人之一，賈奈特在灰狼留下難以撼動的地位，也是NBA史上唯一在同一支球隊包辦這五項紀錄的球員。此外，他更是灰狼隊史唯一的年度MVP得主（2003-04賽季）。1996-97賽季至2003-04賽季期間，，那也是直到2024年之前，灰狼隊史唯一一次季後賽系列賽勝利的年代。新老闆戈爾與羅德里奎茲在2021年以15億美元估值收購灰狼後，便將「重塑球隊文化」列為核心目標之一，而賈奈特正是這項藍圖中不可或缺的精神象徵。近年灰狼在組織層面持續加大投入，包括延攬籃球事務總裁康奈利（Tim Connelly）、連續第三年進入豪華稅區間，以及推動未來十年於明尼亞波利斯市中心興建新球館的計畫。目前戰績17勝10敗的灰狼，正持續在西區競逐季後賽席位，並已連續兩年闖進分區決賽。在這個時間點迎回「狼王」，不僅象徵歷史的和解，也為球隊文化與球迷情感注入新的力量。狼王歸位，灰狼的故事，也翻開了全新篇章。