NBA美國職籃（National Basketball Association）金州勇士在過去10年間無疑是NBA最成功的球隊之一，不論是柯瑞（Stephen Curry）與湯普森（Klay Thompson）組成的「浪花兄弟」，以及杜蘭特（Kevin Durant）加盟組成超級戰隊，勇士6度闖進總冠軍賽、4度封王，甚至在2022年不被看好的情況下再度奪冠，建立屬於這個世代的王朝。然而前鳳凰城太陽球星巴克利（Charles Barkley）近日卻直言，勇士的巔峰早就過去了，柯瑞也老了，引起外界關注。勇士目前以13勝14敗暫居西區第8，即便柯瑞連兩戰狂轟合計87分，球隊仍吞下連敗。對此巴克利就在節目中表示，這支勇士「老了、過巔峰了」，並斷言這段偉大的時代已經結束。這番話雖然刺耳，卻與現況不無呼應。上季交易截止日前換回巴特勒（Jimmy Butler）後，勇士一度展現競爭力，但季末傷兵問題讓他們無法在季後賽真正發揮。巴克利提到，這一切的問題在於，這套核心陣容又老了一歲，速度與健康狀況令人憂心。巴克利也直言，柯瑞雖已躋身歷史殿堂，但年齡與消耗終究會反映在身體上；巴特勒與格林（Draymond Green）也已不復巔峰。隨著聯盟整體運動能力持續提升，勇士在節奏與對抗上顯得吃力，更讓人不解的是，陣中運動能力最突出的年輕前鋒庫明加（Jonathan Kuminga）卻未獲得穩定出場時間。如何在世代交替與競爭壓力中找到突破口，成為管理層的嚴峻課題。巴克利也提到，「每支球隊都會老，這無法避免。」，如果勇士想證明外界看錯，總管小鄧利維勢必得大刀闊斧調整陣容，重新建立下一代的勇士王朝基底。