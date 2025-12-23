我是廣告 請繼續往下閱讀

認為這樣的行為正好印證他過去所說的「假硬漢」形象。馬丁指出，葛林的身體對抗往往具有選擇性，特別針對體型較小、回擊風險較低的球員。

金州勇士日前在主場迎戰鳳凰城太陽的比賽中，再度出現爭議畫面。老將前鋒德雷蒙．比賽進行至第二節時，葛林在一次防守後場進攻中，於另一端封阻成功後回防途中，因在背後推擠太陽後衛柯林．吉勒斯皮（Collin Gillespie）被吹犯規。葛林隨即對裁判團激烈抗議，情緒明顯失控，裁判並未多作溝通，直接連續吹判兩次技術犯規，將他驅逐出場。這也是葛林本季首次被驅逐，整場僅出賽9分鐘便返回休息室，讓原本就張力十足的勇士、太陽對戰更添話題性。對於這次事件，肯揚．馬丁在接受《Yahoo Sports》訪問時再度重申自己對葛林的看法，馬丁直言：「這就是典型的例子，。」馬丁在球員時期同樣以防守與強硬著稱，因此他也認為，葛林雖然以防守聞名，但並不認同外界將兩人放在同一層級比較。進入生涯第14個賽季的葛林，全數效力於勇士，本季仍扮演球隊防守與組織中樞角色，場均貢獻8分、6籃板與5.2助攻，在場上影響力仍不可忽視。不過，他的情緒管理與場上行為，也持續成為外界檢視焦點。勇士目前戰績為14勝15敗，暫居西區第8，僅領先曼菲斯灰熊0.5場，並領先波特蘭拓荒者1.5場，同時落後太陽1.5場、休士頓火箭4.5場，季後賽席位競爭相當激烈。