我是廣告 請繼續往下閱讀

▲范姜彥豐（如圖）表示粿粿與王子至今都還有著密切聯繫。（圖／范姜彥豐IG@zack_fanchiang）

▲范姜彥豐（左）和粿粿（右）今年開始傳出婚變。（圖／范姜彥豐IG@zack_fanchiang）

▲棒棒堂男孩這個月才拿下金鐘獎，結果成員威廉（左1）、小杰（右2）被抓包閃兵，王子（左2）則被指控當小王。（圖／NOWNEWS攝影中心）

女星粿粿被爆婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿老公范姜彥豐今（29）日大動作在社群公開兩人婚姻破裂的事實，更表示就是因為王子的介入，讓他家庭破碎。范姜彥豐在9分鐘的自拍影片中，也對王子隔空喊話，「做錯事並不可怕，可怕的是，人沒有自我反省的能力」。他說自己過去把王子當好友，結果王子讓他戴綠帽，至今還跟粿粿有密切往來，這樣的人品他真的看不下去，嘲諷痛罵對方：「真的好可笑」。范姜彥豐在IG發布聲明，並上傳一段自拍影片，揭露他與粿粿婚變真相，就是因為王子的介入。他說今年3月底到4月中期間自己就察覺異樣，後來抓包粿粿確切出軌證據，粿粿卻全盤否認，絲毫沒反省，讓他身心都很崩潰。婚變事件也連帶影響范姜彥豐的形象，收入跌至谷底，但他的房產、工作室帳戶都在粿粿手上，范姜彥豐無能為力，才決定透過社群替自己發聲。范姜彥豐在影片的最後，也直球對王子喊話，「」。范姜彥豐也強調自己非情緒性發言，這是他在走投無路、深思熟慮後，唯一能給自己與孩子以及社會大眾的一份交代的方式，希望大家諒解。范姜彥豐的自白為演藝圈投下震撼彈，粉絲看了也紛紛留言，「大家猜的沒錯欸」、「兄弟加油」、「太誇張竟然還有人幫忙隱瞞？」、「天哪，你到底承受了多少」。范姜彥豐口中的紅毯，則是指王子這個月還登上第60屆金鐘獎，與棒棒堂（Lollipop）團員們靠著節目《來吧！哪裡怕》拿下實境節目主持人獎。如今王子被指控是小王，團員威廉、小杰則被抓包涉入閃兵案，各個處境自危。