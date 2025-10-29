我是廣告 請繼續往下閱讀

▲粿粿（右）和王子邱勝翊（左）被爆婚內出軌。（圖／翻攝自IG@meigo.c ）

粿粿、范姜彥豐婚變消息傳了2個月，據悉兩人正在打離婚官司，造成感情破裂主因今（29）日終於曝光，范姜彥豐稍早在IG上指控是粿粿先出軌，對象是王子邱勝翊。粿粿與王子兩人因在《全明星運動會》中都是紅隊，節目結束後依舊時常和隊友一同出遊，IG也有許多合照，沒想到今日卻爆出婚外情，令外界震驚。粿粿和范姜彥豐的感情狀況出問題，范姜彥豐今日直接點名王子邱勝翊介入，粿粿曾在《全明星運動會》連續擔任3季的紅隊經理，甜美外型，與天然呆的個性，讓她深受粉絲喜愛，還被稱為「粿民女友」。王子則是第三季的紅隊成員，節目結束後仍會聯繫隊友之間感情，王子前緋聞女友也是第二季的紅隊成員席惟倫，沒想到如今卻傳出介入粿粿婚姻，震驚眾人。有網友發現范姜彥豐和粿粿近來減少在社群平台放閃的頻率，僅各自分享孩子的生活片段，從過去的高調放閃，到如今的社群「零同框」，加上范姜彥豐生日當天的家庭合照竟不見粿粿，引發外界強烈關注，范姜彥豐生日貼文中寫下，「突然明白了一些人事物，相信種種經歷將讓我更加成熟」，引來諸多揣測。此外，范姜彥豐最近轉發的影片和語錄，大多和感情有關，像是李玖哲的〈挽救〉、以及「夫妻走到最後靠人品」、「一個人最大的傷害是摧毀人性的信任」等，他甚至分享「無論婚姻幸與不幸，男人都要維持自己狀態」的影片。粿粿與范姜彥豐2022年2月宣布結婚消息，同年生下女兒，晉升為一家3口，沒想到婚姻僅維持3年就出現問題，根據《NOWNEWS今日新聞》掌握消息，粿粿日前正在為搬家做準備，社群平台上的貼文也大部分是和《全明星運動會》王子、林思宇、胡釋安、胡祖薇等人一起玩樂的貼文，上一次和老公合體，已經是5月2日的節目宣傳貼文。