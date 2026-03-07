我是廣告 請繼續往下閱讀

中華隊C組預賽賽程

3月7日中華隊vs捷克隊全台戶外轉播派對地點整理

北部地區

▲台北市信義區香堤廣場經典賽轉播派對現場每天都有小龍女啦啦隊成員到場帶動應援。（圖／記者邱曾其攝）

▲3 月 7 日台灣對決捷克現場的Fubon Angels 成員陣容。（圖／新北運動聚點臉書）

▲桃園市經典賽直播派對現場有樂天女孩到場應援、桃氣女孩跨界助陣。（圖／桃園市政府）

▲基隆市政府3月6日到8日在國門廣場設置400吋螢幕，直播中華隊賽事。（圖／基隆市政府）

▲新竹市WBC直播派對 應援隊長GGG領軍，攜手筠熹、崔荷潾、柳柳及多位應援女孩，於四天賽程輪番登場。（圖／高虹安臉書）

▲3月7日中華隊打捷克新竹縣派對現場由慕獅女孩QUEENA、JOY帶動應援。（圖／新竹縣政府）

中部地區

▲台中市府前廣場WBC直播，昨（6）日台日戰吸引破萬名球迷到場，俯瞰人潮壯觀。（圖／台中市政府）

▲彰化縣轉播派對位置在縣政府一樓中庭，依舊有限量肉圓免費發放。（圖／彰化縣政府）

南部地區

▲3月7日的台捷戰，高雄直播派對現場由台鋼雄鷹Wing Star 筱雯、惠晴、米妮帶動超強應援。（圖／高雄市政府）

▲3月7日台捷戰嘉義市直播派對，現場沒有啦啦隊成員。（圖／嘉義市政府）

▲嘉義縣轉播派對在縣府前戀人公園，啦啦隊陣容為PASSION SISTER牛奶、維尼、沛婕。（圖／嘉義縣政府）

東部地區

中華隊陷入不能輸的絕境！昨日中華隊以0:13被王者日本擊潰，以0勝2敗落入C組墊底位置。今（7）日命懸一線的中華隊將對上同樣兩敗的捷克，中華隊是否能拿下關鍵勝利，全台灣球迷都關注。對此，《NOWNEWS》為讀者整理今日上午11點開打的各縣市戶外直播派對地點、現場應援啦啦隊女孩陣容一次看。活動內容：3/7（六） 11:00 比賽開始（09:00 開放入場）啦啦隊陣容：小龍女寧寧、沛沛、佩霓、芮妮。啦啦隊陣容：Fubon Angels (奶昔、大頭、潔米)、CT AMAZE(潔潔、丹丹、安娜、卡洛琳)主持陣容：主播徐展元。啦啦隊陣容： 樂天女孩到場應援、桃氣女孩跨界助陣。特色： 400吋螢幕啦啦隊陣容：崇右影藝科技大學表演藝術系啦啦隊。主持陣容：藝人郭子乾、阿龐。啦啦隊陣容： 應援隊長GGG領軍，攜手筠熹、崔荷潾、柳柳及多位應援女孩，於四天賽程輪番登場。特色活動：新竹市專屬應援棒300組、美味小點心200份及限量小國旗（每日限量200支）。啦啦隊陣容： 慕獅女孩QUEENA、JOY。特色活動：現場每日準備限量應援小物，上午10時開放球迷進場。啦啦隊陣容： CT AMAZE 成員。特色活動：若張育成於C組賽事中擊出全壘打，現場將加碼抽出限量張育成公仔娃娃及親筆簽名球。特色活動：限量肉圓免費發放。啦啦隊陣容：統一啦啦隊練習生。啦啦隊陣容：台鋼雄鷹Wing Star 筱雯、惠晴、米妮。啦啦隊陣容：本場賽事無啦啦隊成員。特色活動： 限量發送加油棒、應援毛巾及飲料。啦啦隊陣容：PASSION SISTER牛奶、維尼、沛婕。特色：專屬加油棒，限量500組，打卡應援送飲品一杯。特色：體育館大螢幕轉播精彩賽事，現場免費爆米花、限量加油棒。北區：花蓮市東大門夜市共融廣場（花蓮縣花蓮市重慶路415號一帶）中區：光復鄉公所前（花蓮縣光復鄉中華路257號）南區： 玉里鎮藝文中心（花蓮縣玉里鎮民權街50號）花蓮市：遠東百貨花蓮店建林廣場（花蓮縣花蓮市和平路581號）特色：現場有戶外大螢幕轉播、舞台表演、美食市集、親子趣味體驗。