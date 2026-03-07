中華隊陷入不能輸的絕境！昨日中華隊以0:13被王者日本擊潰，以0勝2敗落入C組墊底位置。今（7）日命懸一線的中華隊將對上同樣兩敗的捷克，中華隊是否能拿下關鍵勝利，全台灣球迷都關注。對此，《NOWNEWS》為讀者整理今日上午11點開打的「台捷大戰」各縣市戶外直播派對地點、現場應援啦啦隊女孩陣容一次看。
中華隊C組預賽賽程
3月5日（周四）11：00 v.s.澳洲
3月6日（周五）18：00 v.s.日本
3月7日（周六）11：00 v.s.捷克
3月8日（周日）11：00 v.s.南韓
3月7日中華隊vs捷克隊全台戶外轉播派對地點整理
📍 北部地區
台北市｜台北市信義區香堤廣場（台北市信義區松壽路9號）
活動內容：3/7（六） 11:00 比賽開始（09:00 開放入場）
啦啦隊陣容：小龍女寧寧、沛沛、佩霓、芮妮。
新北市｜新北市民廣場（板橋車站旁，板橋區中山路一段161號）
啦啦隊陣容：Fubon Angels (奶昔、大頭、潔米)、CT AMAZE(潔潔、丹丹、安娜、卡洛琳)
主持陣容：主播徐展元。
桃園市｜三地連線（市府廣場、中壢銀河廣場、機捷 A19）
啦啦隊陣容： 樂天女孩到場應援、桃氣女孩跨界助陣。
基隆市｜國門廣場（基隆市仁愛區港西街6-2號）
特色： 400吋螢幕
啦啦隊陣容：崇右影藝科技大學表演藝術系啦啦隊。
主持陣容：藝人郭子乾、阿龐。
新竹市｜後站停車場
啦啦隊陣容： 應援隊長GGG領軍，攜手筠熹、崔荷潾、柳柳及多位應援女孩，於四天賽程輪番登場。
特色活動：新竹市專屬應援棒300組、美味小點心200份及限量小國旗（每日限量200支）。
新竹縣｜新竹縣體育館
啦啦隊陣容： 慕獅女孩QUEENA、JOY。
特色活動：現場每日準備限量應援小物，上午10時開放球迷進場。
📍 中部地區
台中市｜府前廣場（西屯區臺灣大道三段99號）
啦啦隊陣容： CT AMAZE 成員。
特色活動：若張育成於C組賽事中擊出全壘打，現場將加碼抽出限量張育成公仔娃娃及親筆簽名球。
彰化縣｜彰化縣政府一樓中庭（彰化市中山路二段416號）
特色活動：限量肉圓免費發放。
📍 南部地區
台南市｜永華市政中心西側廣場（安平區平通路8號）、新營南瀛綠都心（新營區民治路36號）
啦啦隊陣容：統一啦啦隊練習生。
高雄市｜衛武營國家藝術文化中心 榕樹廣場（鳳山區三多一路1號）
啦啦隊陣容：台鋼雄鷹Wing Star 筱雯、惠晴、米妮。
嘉義市｜中正公園
啦啦隊陣容：本場賽事無啦啦隊成員。
特色活動： 限量發送加油棒、應援毛巾及飲料。
嘉義縣｜嘉義縣戀人公園（縣府前）
啦啦隊陣容：PASSION SISTER牛奶、維尼、沛婕。
特色：專屬加油棒，限量500組，打卡應援送飲品一杯。
屏東縣｜屏東縣立體育館外（屏東市勝利路9號）
特色：體育館大螢幕轉播精彩賽事，現場免費爆米花、限量加油棒。
📍東部地區
花蓮縣｜
北區：花蓮市東大門夜市共融廣場（花蓮縣花蓮市重慶路415號一帶）
中區：光復鄉公所前（花蓮縣光復鄉中華路257號）
南區： 玉里鎮藝文中心（花蓮縣玉里鎮民權街50號）
花蓮市：遠東百貨花蓮店建林廣場（花蓮縣花蓮市和平路581號）
台東縣｜關山鎮鯊魚公園
特色：現場有戶外大螢幕轉播、舞台表演、美食市集、親子趣味體驗。
