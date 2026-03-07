我是廣告 請繼續往下閱讀

▲韓媒拍到金慧成追著大谷翔平跑的神圖，標題還下：金慧成：「大谷你要跑去哪？」笑瘋網友。（圖／翻攝《엑스포츠뉴스》）

金慧成追著大谷翔平跑 球迷笑瘋：鬼抓人

2026世界棒球經典賽（WBC）今（7）日晚間在東京巨蛋上演經典宿敵日韓大戰，日本與韓國一路纏鬥到最後，日本最終以8：6擊敗韓國收下勝利，比賽過程火藥味與娛樂性兼具，其中5局下半出現的「超鬧畫面」更直接衝上社群熱搜，效力美國職棒洛杉磯道奇的韓國內野手金慧成，在1出局一壘有人時處理近藤健介的內野滾地球，追著同樣來自道奇的大谷翔平完成觸殺，兩人你追我跑的畫面被形容像「球場鬼抓人」，甚至被做成迷因瘋傳，連韓國媒體《엑스포츠뉴스》拍到的大谷「軟Q閃躲神圖」也跟著爆紅。日韓大戰5局下半1出局一壘有人時，日本隊近藤健介擊出內野滾地球後，金慧成第一時間上前處理，眼看大谷翔平往前衝，他自己帶球追人，兩人在壘線附近上演一段短暫「追逐戰」，最後金慧成伸手完成觸殺，大谷當場出局，現場氣氛瞬間炸開。但真正讓網友笑翻的不是判決，而是畫面本身，因為鏡頭捕捉到大谷翔平身體整個側身軟Q閃躲，金慧成則一路追著他跑，看起來完全不像嚴肅的國際賽，反而像操場上的鬼抓人，社群瞬間被各種留言洗版：「道奇的隊友金慧成跟大谷翔平玩鬼抓人」、「道奇幼稚園玩鬼抓人（誤）」、「誰准你們在球場上玩鬼抓人啦😂日本和韓國廝殺真的好精彩」。事實上，大谷翔平與金慧成同樣效力美國職棒洛杉磯道奇，這場日韓大戰原本就被視為「道奇隊友對決」，沒想到真的出現像小學生追逐戰的畫面，不少球迷笑說：「這不是WBC，是道奇隊內遊戲時間。」而韓國媒體拍下的大谷「軟Q閃躲」瞬間更被做成各種迷因，記者甚至還下標：金慧成：「大谷你要跑去哪？」都成為這場激戰中最出圈的一幕。