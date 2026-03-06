我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大谷翔平以第一棒身分先發，首局即敲出二壘安打定調戰局，隨後在滿壘打席就轟出滿貫砲。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界棒球經典賽（WBC）C組預賽的「台日大戰」，在今（6）日晚間於東京巨蛋開打，最後中華隊以0比13分輸日本。其中日本隊派出超強王牌大谷翔平，上場沒多久就滿貫砲，讓大家都看傻眼。然而在第4局下半，沙子宸展現絕佳壓制力，用2球讓大谷翔平擊出一壘側飛球，並由吳念庭接殺，讓觀賽的台灣球迷超激動，還有網友發文炫耀「吳念庭接殺大谷翔平」，但卻故意用不以為意的傲嬌口氣開玩笑說：「這只是我生活中的小插曲，沒什麼值得炫耀」。中華隊在今日的台日大戰，雖然一路落後日本，最後以0比13分敗北，但中華隊球員比賽途中依然展現不放棄的意志力，持續對日本進攻。其中，旅美小將沙子宸於第4局續投展現絕佳壓制力，僅用2球就讓大谷翔平擊出一壘側飛球，由吳念庭穩穩接殺，這也是大谷翔平在本場比賽中首度出局。有網友看到後直接發文狂念「吳念庭接殺大谷翔平」炫耀：「其實我覺得吳念庭接殺大谷翔平是一件很普通的事情，不理解為什麼有人會刻意發出來炫耀」，還表示自己覺得沒什麼、不會有太大反應，「也不會到處和別人說吳念庭接殺了大谷翔平，這只是我生活中的小插曲，畢竟我說了吳念庭接殺了大谷翔平只是我的日常而已，沒有什麼值得炫耀的」，傲嬌語氣讓大家都笑翻，還有網友玩起接龍，狂轉貼原PO的話。本場比賽從第2局就成為中華隊的噩夢，日本隊在1出局滿壘的情況下，由大谷翔平轟出一發震撼全場的滿貫全壘打先馳得點。隨後日本打線澈底爆發，讓大谷在同局內再度獲得打擊機會並擊出適時安打，單局灌進10分寫下大會紀錄。第3局日本隊持續追加3分，提早奠定勝基。相較於日本隊的猛烈火力，中華隊雖然整場獲得6次四死球保送、多次攻佔得點圈，但在日本投手群山本由伸、藤平尚真、宮城大彌及北山亘基的連番壓制下，全場僅敲出零星的1支安打，攻勢完全斷層。最終日本以13比0於第7局提前結束比賽，擊敗中華隊。