我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本隊大谷翔平從中華隊先發投手鄭浩均手中敲出滿貫砲，揮棒後他邊跑邊比出「點茶」手勢慶祝。（圖／記者葉政勳攝,2026.3.6）

2026世界棒球經典賽（WBC）台日戰今（6）晚開打，大谷翔平在第2局就揮出一隻大滿貫4分全壘打，他在跑下場時一邊跑一邊比著一個攪拌手勢，讓許多觀眾看得一頭問號，而這個手勢其實是本屆經典賽日本隊得分的官方慶祝手勢，引用了茶道「點茶」的姿勢，象徵大家一起將分數給點起來，展現一定要贏的決心。大谷翔平在得分後，跑下場時左手比出托碗手勢，右手則順時針在碗上轉了兩圈，讓許多觀眾好奇「這到底什麼意思？」而這個手勢是本次日本隊本屆的官方慶祝手勢「點茶」，不僅是日本茶道文化的傳承，也象徵的全隊人員將合作把分數給點高。大谷翔平點茶影片曝光後，許多網友紛紛在社群歪樓，「準備咖啡的意思，因為打到快睡著了」、「大谷：隨便攪一攪～」、「喇喇欸就贏了」、「跟拌納豆一樣～easy」、「今天可以提早下班回家吃飯」、「咖哩飯要拌」等，紛紛笑說大谷翔平揮全壘打比吃飯還簡單。