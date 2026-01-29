我是廣告 請繼續往下閱讀

澳洲網球公開賽男單四強大戰即將於1月30日登場，這場被視為「前後任澳網之王」的頂尖對決，將由曾在此地十度封王的塞爾維亞傳奇喬科維奇（Novak Djokovic），挑戰正尋求澳網三連霸的現任球王、義大利名將辛納（Jannik Sinner）。儘管這是一場萬眾矚目的史詩戰役，但國際網球專家們卻幾乎一面倒看好年輕的辛納勝出，甚至直言這將是網壇「改朝換代」的殘酷時刻。喬科維奇本屆澳網的晉級過程堪稱奇蹟。第四輪對手門希克（Jakub Mensik）賽前退賽讓他兵不血刃晉級；八強賽面對另一位義大利好手穆塞蒂（Lorenzo Musetti）時，喬帥一度陷入盤數0：2落後的絕境，且在場上顯得疲態盡露、非受迫性失誤過多，若非穆塞蒂隨後因傷退賽，喬科維奇恐怕早已打包回家。專家分析指出，雖然連續兩場對手退賽讓這位38歲老將獲得了額外的休息時間，減少了身體消耗，但他在場上的實際表現缺乏說服力。反觀尋求三連霸的辛納，晉級過程中雖偶遇抵抗，但整體表現依舊展現出宰制級的統治力。數據顯示，辛納儼然已成為喬科維奇職業生涯晚期的最大剋星。雙方在過去5次正式比賽交手中，全數由辛納拿下勝利，且大多贏得相當輕鬆。知名網球評論網站《LWOT》的多位球評在預測中毫不留情。球評Jordan直言：「喬科維奇在大滿貫四強賽從未如此被看衰過。若非穆塞蒂受傷，他根本進不了四強。」另一位球評Cizu則表示：「辛納與艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）的檔次已高於其他人。我很難想像喬科維奇能贏下一盤，更別說是贏得比賽。」面對這位年輕力壯、底線抽球更具破壞力的衛冕冠軍，多數專家預測辛納將以直落三或四盤勝出。球評Jim感嘆道：「沒有人能擊敗時間老人。喬科維奇這兩週雖然打出了一些好球，但那把火似乎已經熄滅了。這場比賽對辛納來說可能很輕鬆，但對於網球運動而言，這或許是個令人感傷的日子，象徵著一個時代的終結。」