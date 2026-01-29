我是廣告 請繼續往下閱讀

澳洲網球公開賽（Australian Open）女單四強戰於今（29）日落幕，大會第5種子芮芭奇娜（Elena Rybakina）歷經兩盤激戰，尤其在第二盤搶七局中展現強大抗壓性，驚險化解對手頑強反撲，最終以6：3、7：6(7)直落二擊敗第6種子佩古拉（Jessica Pegula）。這不僅是芮芭奇娜睽違三年再度殺入大滿貫決賽，更促成了與當今球后莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）的頂尖對決，這也是兩人繼2023年澳網後，再度於墨爾本公園爭奪后冠。這場四強賽過程高潮迭起，芮芭奇娜首盤先聲奪人以6-3拿下。進入第二盤後，雖然芮芭奇娜一度取得5-3領先並握有3個賽末點，但剛滿30歲、渴望突破生涯首座大滿貫決賽的佩古拉展現驚人韌性，硬是連破帶保將戰局逼入搶七。搶七局中，佩古拉一度握有兩個盤末點，試圖將比賽延長至決勝盤。然而關鍵時刻，芮芭奇娜招牌的發球與底線重砲發威，她在化解危機後，先是用全場第6記Ace球取得優勢，最後再以一記接發球致勝分（Return Winner）終結比賽，粉碎了美國好手的逆轉希望。晉級決賽後，芮芭奇娜將遭遇現任世界球后莎巴蓮卡。這是兩人繼2023年澳網決賽後再度於爭冠戰碰頭，當年由莎巴蓮卡歷經三盤大戰勝出，奪下生涯首座大滿貫。值得一提的是，本屆澳網決賽將寫下極為罕見的歷史紀錄：兩位決賽選手在晉級路上「一盤未失」。這是自2008年溫網大威廉絲對決小威廉絲以來，首度出現兩位大滿貫決賽選手都保持完美金身；若單看澳網，更要追溯到2004年的艾寧（Justine Henin）與克萊斯特絲（Kim Clijsters）。雖然在生涯對戰紀錄上，莎巴蓮卡以8勝6敗略佔上風，且硬地對戰也以5勝4敗領先；但在「決賽」場合中，芮芭奇娜反而以3勝1敗握有優勢。兩人在最近一次交手、也就是2025年WTA年終總決賽的冠軍戰中，正是由芮芭奇娜直落二封后。自從去年10月武漢公開賽輸給莎巴蓮卡後，芮芭奇娜在過去20場比賽中狂贏19場，且面對世界前十的高手已取得9連勝。這場即將到來的「冰山美人」對決「老虎」，勢必將是2026年初最受矚目的網壇巔峰之戰。