世界排名第一的艾琳娜·莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）今日展現統治級的心理韌性與強大火力，在澳洲網球公開賽女單準決賽中，克服了首盤的判罰風波，狂轟29致勝球（Winner），以6：2、6：3直落二橫掃烏克蘭名將絲薇托莉娜（Elina Svitolina）。這場勝利不僅讓她豪取開季11連勝，更使她成為自2000年辛吉絲（Martina Hingis）以來，首位連續四年闖進澳網決賽的女將。比賽初期出現一段插曲。首盤第四局，主審Louise Azemar Engzell認定莎巴蓮卡在擊球後的吼叫聲過大且持續時間較長，判定為「干擾行為（Hindrance）」，直接將該分判給絲薇托莉娜。儘管莎巴蓮卡對此強烈不滿，並向團隊露出嘲諷的倒讚手勢，但她迅速調整情緒，隨即破發成功，並在接下來的五局中豪取四局，迅速收下首盤。斯薇托莉娜此前連續擊敗兩名世界前十球員晉級四強，但在莎巴蓮卡的強力重砲面前顯得難以招架。 莎巴蓮卡全場轟出29記致勝球，遠超對手的19記，整場比賽在自己的發球局僅丟掉11分。第二盤開局雖被破發，但她立刻回破，隨後連贏五局奠定勝基。這是莎巴蓮卡連續第七次闖進硬地大滿貫決賽。去年她在決賽中惜敗給美國名將凱絲（Madison Keys），賽後她曾自責不夠勇敢；今年重返決賽舞台，她感性表示：「我簡直不敢相信，這是一項不可思議的成就，但任務還沒完成。」莎巴蓮卡將在週六的決賽中，對陣萊巴金娜（Elena Rybakina）與佩古拉（Jessica Pegula）之間的勝者，力爭她職業生涯第五座大滿貫單打冠軍，以及她在墨爾本公園的第三座后冠。