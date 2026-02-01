羊編又出手了！嘉南羊乳近期深陷公關危機，一間行銷公司發文自稱「代操」後，羊小編又力挽狂瀾出面救援。沒想到昨（31）日總公司再度發出力挺行銷公司的聲明，二度引爆公關危機，而羊小編也一度消失數小時，讓大批粉絲擔憂她的現況。對此，今（1）日凌晨「羊小編」再度衝上火線救援，說明消失數小時的真實原因，以及那份力挺公關公司的聲明為何出現，羊編同時也表示自己沒有被開除，也已經被加薪。
羊小編再度出手救援！二度翻車聲明由來全說了
昨（31）日晚間，嘉南羊乳突然再度發出鄭重聲明，力挺行銷公司，指出近期「羊IP」相關企劃的創意發想與整體規劃，確實由該團隊提出，並表示將對網路上的抹黑與攻擊提出妨害名譽之訴。
這則聲明曝光後，再度引爆粉絲與網友怒火，紛紛痛批公司根本是「提油救火」。甚至有粉絲發現，羊小編自30日晚間起突然沒有「海巡」的身影，相當擔心她的情況，還有不少公司粉專在Threads上發文向羊小編喊話，開出優渥待遇試圖挖角。
眼見輿論持續延燒，羊小編今（1）日凌晨12點再度現身，站上火線發出長文解釋：「老大的公告聲明，羊編看到老大自行發出的聲明內容，羊編真的嚇壞了。老大的目的，是想告訴大家，今天以前大家稱讚羊編的那些漂亮製圖，背後確實有行銷公司的協助，但老大的發文卻沒有顧及大家對羊編及羊奶們的感受。針對羊老大的不當發言，羊編和全體羊媽媽們，想要誠懇地向大家說一聲對不起。」
羊小編同時也提到：「行銷公司不當發信，羊編知道他們不但讓大家很生氣，不只你們痛，我也覺得羊毛被拔了好幾根。昨天我們羊憲兵真的拿著『草原紀律木棍』，向行銷公司提出非常高額的糧草費懲罰。」
羊小編一度消失！親曝真實心聲：沒有被開除
昨（31）日羊小編一度消失長達數小時，也讓大批網友擔心她的處境。對此，羊小編回應：「我真的沒有被開除，看到這麼多人站出來替我說話、替我心疼，我真的真的非常感動。」
羊小編也提到，自己在嘉南羊乳工作多年，是一隻「老羊」，因為很喜歡在脆上說幹話，所以才會常常在下班後、深夜、清晨偷偷出沒跟大家聊天。至於昨天消失好幾小時沒有發聲，她也解釋：「不是因為我消失了，也不是被要求噤聲，而是羊編我真的需要一點時間整理情緒，也確認怎麼說，才不會再傷到大家。謝謝你們願意替我著想、替我打抱不平，這份心意，我一輩子都會記得。」
而羊小編最新聲明曝光後，也讓不少粉絲心疼留言：「本來被行銷公司放火，羊編好不容易滅火了，又被你們羊老大提油救火」、「一次是幫廣告公司解套，第二次是幫老闆收拾爛攤子，真的是以德報怨」、「羊編終於出現了～拜託你每次出現都要說你是誰，不然你們其他人講話真的都在澆油，聽不下去」。
資料來源：嘉南羊乳
