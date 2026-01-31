我是廣告 請繼續往下閱讀

00後白富美不走制式路 從休學到返家接軌品牌

用短影音說老故事 陌生平台成最大優勢

擁有多年歷史的老牌食品企業雅方羊肉爐近期在年輕族群間再度掀起討論，關鍵人物竟是一名「00後」接班人，身高174公分、留著俐落短髮的千金林暄穎（Julia Lin）近來頻繁出現在短影音平台，以無厘頭又貼近年輕世代的拍攝風格，成功替老品牌注入全新形象，不僅話題度飆升，也實際帶動銷售成績，被網友封為「真人版18號」的虎女千金。林暄穎出生於2000年，是雅方羊肉爐董事長林正明的寶貝千金，她過去曾赴海外就讀電影攝影相關科系，返台後轉念選擇企業管理，卻因始終找不到興趣而決定休學，回到自家公司後，她一度被安排學習財務與行政工作，但對報表與辦公室節奏提不起勁，甚至常因中午才進公司遭父親扣薪，父女之間也不時以半玩笑方式互相調侃，顯示這段接班過程並非一路順遂。真正的改變是林暄穎主動提出前往藍帶學院進修，儘管學費高昂、外界評價兩極，父親仍選擇支持，投入近80萬元讓她完成完整課程，藍帶訓練節奏嚴格，必須提早報到、分秒必爭，遲到即記缺席，課程密集到幾乎沒有喘息空間，Julia坦言自己一度萌生放棄念頭，但最終咬牙撐過，也在過程中確立了對料理與食品的熱情。董事長回憶當他看到女兒整理出的厚厚筆記，才真正相信她找到了願意全力投入的方向。結束藍帶學院進修後，林暄穎回到雅方羊肉爐，沒有選擇回到辦公桌，而是深入研發、品檢與行銷現場，並開始嘗試以短影音方式介紹產品與品牌歷史，林暄穎選擇的是董事長父親完全不熟悉的平台，從食材、製程到品牌一路走來的背景，無厘頭、不做作的二代視角吸引關注，2025年7月底上傳首支影片後觀看數迅速突破百萬，成功打破老品牌與年輕族群之間的距離。林暄穎的行銷成果很快反映在營運表現上，短短2個月內雅方旗下冰品系列營收成長約3成，她的社群帳號追蹤數也在半年內從數千人暴增至20多萬，她原本只設定「年底多5萬粉絲就好」的小目標，卻意外引爆熱潮，近期推出的春節團購商品更是迅速完售，讓這位真人版18號00後千金正式，從「話題人物」升級為實質帶動品牌轉型的新生代關鍵角色。