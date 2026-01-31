我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA

NBA交易截止日逼近，洛杉磯湖人隊正被點名評估一筆牽涉道爾頓．根據外媒報導，NBA美國職籃（National Basketball Association）湖人尚未完成任何正式協議，但已著手評估以克內特為主體的交易架構。消息指出，騎士隊正在與多支球隊討論杭特的去向，並不排除拉入布魯克林籃網隊擔任第三方，協助薪資配平。杭特合約總值約9000萬美元（約台幣29億元），被認為是交易中最需要處理的關鍵。騎士內部也有人士看好「低點買進」克內特的可能性，藉此換取合約彈性，相關討論仍在進行中。隨著2月5日截止日接近，這筆交易被評估具備加速成形的現實條件。現年27歲、身高6呎7吋（約201公分）的杭特，過去曾是極具吸引力的3D側翼。上季他效力於亞特蘭大老鷹隊與騎士隊期間，場均17.0分，投籃命中率47.0%，三分球命中率40.5%，攻守兩端都有穩定輸出。不過本季杭特的外線手感明顯下滑，42場出賽三分球命中率僅30.9%。儘管如此，他的防守價值與側翼體型，仍被視為湖人在交易市場上的可評估選項，特別是在季後賽對位需求日益明確的情況下。對湖人而言，是否願意承接杭特的長約，以及如何配置輪換角色，將是決策關鍵。隨著克內特的去留趨勢逐漸明朗，湖人仍在衡量短期補強與中長期彈性的平衡點。