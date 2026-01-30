我是廣告 請繼續往下閱讀

金州勇士隊（Golden State Warriors）前鋒喬納森．庫明加（Jonathan Kuminga）在客場行程中途返家，引發外界高度關注與各種揣測。對此，NBA美國職籃（National Basketball Association）勇士日前完成一趟5場客場之旅，但庫明加並未隨隊走完行程。消息曝光後，不少球迷認為這可能與他近期提出交易要求有關，甚至猜測他已著手準備離隊。不過，柯爾在接受電台節目訪問時明確否認相關說法。柯爾表示，庫明加是在數日前返回灣區，目的是專注於復健進度，希望能盡快回到場上。「這完全是每日觀察的狀況，我們希望他不會缺陣太久，也期待他能夠再次出賽。」柯爾強調，這次行程調整與交易談判並無直接關聯。23歲的庫明加是在1月22日對上達拉斯獨行俠隊時傷到膝蓋。在此之前，他把握住吉米．巴特勒（Jimmy Butler）因膝傷提前報銷所留下的輪換空缺，上場時間與表現明顯提升，一度成為勇士鋒線的重要活棋。然而傷勢來得不是時候，不僅打斷他的上場節奏，也讓原本已浮上檯面的交易討論變得更為複雜。庫明加本季至今僅出賽20場，健康狀況成為各隊評估的重要變數。庫明加先前已對外傳出希望被交易的想法，主因在於長期無法獲得穩定角色定位。即便在健康狀態下，他仍時常被排除在關鍵輪換之外，這也成為他與球隊之間的主要張力來源。目前聯盟中已有多支球隊對庫明加表達興趣，但膝傷的不確定性，讓勇士在談判上的空間受到限制。對於正處於交易截止日前關鍵抉擇期的勇士而言，庫明加的復原時程與市場反應，勢必牽動後續布局方向。