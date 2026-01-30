我是廣告 請繼續往下閱讀

費城76人今（30）日在主場迎戰陷入低迷的沙加緬度國王，雙方鏖戰到最後一秒。76人後場核心馬克西（Tyrese Maxey）全場狂轟40分，並在比賽結束前1.3秒砍進關鍵的準絕殺，率領球隊以113：111險勝對手。國王雖然在少了威斯布魯克（Russell Westbrook）、穆雷（Keegan Murray）與蒙克（Malik Monk）三名主力下仍展現極強韌性，但在德羅贊（DeMar DeRozan）錯失逆轉機會後，無奈吞下平賽季最長的7連敗。比賽首節，雙方互有攻勢，國王德羅贊單節5投4中拿下10分，與76人恩比德（Joel Embiid）對轟。首節結束76人僅以28：25領先。次節馬克西手感發燙，單節5投4中砍下14分，半場與恩比德合力拿下42分，幫助76人帶著60：54的領先進入下半場。雙方易籃再戰後，76人再度陷入「第三節魔咒」，單節淨輸10分遭國王反超。第四節開局，國王趁勝追擊打出一波9：0攻勢，一度取得103：92的11分領先。眼看終結連敗的機會就在眼前，國王施羅德（Dennis Schroder）與拉文（Zach LaVine）的三分火力讓費城主場噓聲四起。然而，76人雙星及時覺醒，恩比德連續進攻禁區縮小分差，馬克西則在最後1分鐘展現球星價值。終場前10秒，雙方戰成111：111平手。76人將球交到馬克西手中，他利用速度突破至禁區，在剩餘1.3 秒時打板命中，雖然加罰不中，但國王拉文最後的三分嘗試超時，76人成功捍衛主場，也讓國王吞下追平賽季最長的7連敗。除了馬克西的40分外，76人當家中鋒恩比德全場21投13中，攻下37分、5籃板與8助攻，是球隊在落後時刻穩住陣腳的功臣，前一場爆發的喬治今日則挹注15分。國王隊方面，施羅德攻下全隊最高的27分，德羅贊則有25分、8助攻的穩定表現，拉文貢獻17分，而薩博尼斯繳出14分、7籃板。