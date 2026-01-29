我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯湖人隊今（29）日作客克里夫蘭騎士隊，儘管球隊以99：129吞下慘敗，但這場比賽對於「詹皇」詹姆斯（LeBron James）而言，卻充滿了超越勝負的意義。不僅是他本季最後一次回到家鄉，對他而言更欣慰的或許是與兒子布朗尼（Bronny James）在老家球迷面前同時上場，賽後湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）也大讚：「布朗尼是我見過最沉穩、最平常心的 21 歲年輕人。」騎士隊今日在主場播放了長達兩分鐘的致敬影片，回顧詹姆斯帶領克里夫蘭奪下隊史首冠的輝煌歲月。坐在板凳席上的詹姆斯顯得情緒激動，數度拭淚。賽後他坦言：「我沒想到會情緒失控，但這裡有太多美好的回憶，我很感激大家給我的愛。」談到外界最關心的退役議題，詹姆斯直言：「如果你8年前問我 2026 年是否還在打球，我會說不會。現在我只想專注當下，我不確定這是不是我在這裡的最後一場比賽。目前我也還沒考慮舉辦退役巡演，因為尚未與家人正式溝通。」今日場邊最溫馨的一幕，莫過於詹姆斯的母親格洛麗亞（Gloria James）親自到場。詹姆斯感性地說：「我媽媽今晚在現場，她能同時看到自己的兒子和孫子在NBA賽場上打球……我簡直不敢相信這是真的，這太酷了，太不真實了。」雖然詹姆斯今日手感欠佳，出戰27分鐘僅得11分並有6次失誤，但他的兒子布朗尼卻成為慘敗中的亮點。布朗尼在末節上場，全場3投3中，以百分之百的命中率貢獻8分，讓主帥瑞迪克也大讚：「布朗尼是我見過最沉穩、最平常心的21歲年輕人。」