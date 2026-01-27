金州勇士老將霍福德（Al Horford）本季加盟勇士後，整體表現未能符合球團期待，禁區戰力不足也成為勇士前場的隱憂之一，本季至今僅繳出場均6.9分、5.0籃板，Blue Man Hoop記者Peter O’Keefe表示，若勇士想透過交易或是在休賽季補強禁區戰力，芝加哥公牛武切維奇（Nikola Vučević）是值得考慮的人選。
霍福德表現不理想 武切維奇成勇士目標人選
O’Keefe指出，武切維奇在進攻與籃板方面的貢獻更為出色，「若武切維奇進入自由市場，而霍福德離隊，這將會是勇士一個相當自然的搭配選項。雖然武切維奇的防守不如霍福德，但他在進攻與籃板方面的貢獻更為出色，且仍維持高水準產出。」
武切維奇身手依舊 公牛恐不會輕易放手
武切維奇本季場均16.8分、9.1籃板，投籃命中率50.7%，三分球命中率37.9%，依舊是聯盟中具備影響力的進攻型中鋒。
武切維奇多年來始終是交易傳聞中的常客，也曾在上季交易截止日前與勇士密切連結。不過，根據《The Stein Line》名記者Jake Fischer透露，公牛預期會在本季交易截止日後繼續留住武切維奇。
隨著賽季推進，勇士仍可能在休賽季重新評估禁區配置，並再度關注武切維奇的動向。武切維奇擁有穩定的低位終結能力與被低估的外線投射，整體技術風格被認為相當適合目前陣容仍有缺陷的勇士。
資料來源：《The Sporting News》
