金州勇士球迷屏息以待！交根據《TrueHoop》資深記者阿伯特（Henry Abbott）的最新爆料，密爾瓦基公鹿隊超級球星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）不滿與其長期合作的經紀團隊Octagon，一度準備解雇自己的經紀人。另外，全聯盟最具權勢的經紀人富保羅（Rich Paul）正積極介入，已聯絡字母哥的親哥哥薩納西斯（Thanasis Antetokounmpo），也讓外界更關注字母哥後續在市場上的動向，普遍認為金州勇士由於和其經紀團隊的關係，以及所擁有的籌碼，現在擁有很好的機會。
不滿交易無進展 字母哥差點開除經紀人
阿伯特在其專欄中指出，字母哥對於長期經紀人薩拉西斯（Alex Saratsis）無法協助其推動離開公鹿隊的交易進度感到極度沮喪。報導明確提到，字母哥曾「差點解雇」薩拉西斯，主因是後者未能針對其轉隊需求提供有效策略。雖然目前字母哥仍掛在Octagon經紀公司名下，但多位消息人士指出，經紀人換代的「實質行動」隨時可能發生。
值得注意的是，根據NBA球員工會（NBPA）的最新修訂規則，球員更換經紀人的等待期已從15天大幅縮短為7天。這意味著字母哥若在此刻採取行動，理論上仍有機會在2月5日交易截止日前以全新身分重啟談判。
富保羅主動出擊 勇士利多
在字母哥與原經紀團隊產生裂痕之際，Klutch Sports執行長富保羅展現了極大的野心。阿伯特透露，富保羅近期已多次與字母哥的親哥哥薩納西斯接觸，正在積極爭取代理阿德托昆博，並公開宣稱自己是「能將超級巨星送到其心儀目的地」的不二人選。
這項動向讓勇士隊處於絕佳位置，因為勇士隊核心格林（Draymond Green）正是富保羅旗下的重要客戶。另外勇士球星柯瑞（Stephen Curry）目前也同屬Octagon經紀公司，該公司籃球部門負責人傑夫奧斯汀（Jeff Austin）是柯瑞的長期經紀人，這層複雜的經紀關係讓勇士高層在資訊獲取與策略布局上佔據制高點。
勇士籌碼待命：四枚首輪籤與多位年輕球員
美媒指出，若字母哥最終透過富保羅的操作發出交易請求，勇士隊已備妥極具競爭力的包裹，他們最多可提供4枚首輪選秀權與複數年的選秀交換權。另外還有大量潛力股以庫明加（Jonathan Kuminga）、波齊姆斯基（Brandin Podziemski）與穆迪（Moses Moody）為首的新生代戰力。
配平薪資方面則有 巴特勒（Jimmy Butler）下季到期的5680萬美元大約，將為公鹿重建提供極大的薪資彈性。
消息來源：Heavy Sports
我是廣告 請繼續往下閱讀
阿伯特在其專欄中指出，字母哥對於長期經紀人薩拉西斯（Alex Saratsis）無法協助其推動離開公鹿隊的交易進度感到極度沮喪。報導明確提到，字母哥曾「差點解雇」薩拉西斯，主因是後者未能針對其轉隊需求提供有效策略。雖然目前字母哥仍掛在Octagon經紀公司名下，但多位消息人士指出，經紀人換代的「實質行動」隨時可能發生。
值得注意的是，根據NBA球員工會（NBPA）的最新修訂規則，球員更換經紀人的等待期已從15天大幅縮短為7天。這意味著字母哥若在此刻採取行動，理論上仍有機會在2月5日交易截止日前以全新身分重啟談判。
在字母哥與原經紀團隊產生裂痕之際，Klutch Sports執行長富保羅展現了極大的野心。阿伯特透露，富保羅近期已多次與字母哥的親哥哥薩納西斯接觸，正在積極爭取代理阿德托昆博，並公開宣稱自己是「能將超級巨星送到其心儀目的地」的不二人選。
這項動向讓勇士隊處於絕佳位置，因為勇士隊核心格林（Draymond Green）正是富保羅旗下的重要客戶。另外勇士球星柯瑞（Stephen Curry）目前也同屬Octagon經紀公司，該公司籃球部門負責人傑夫奧斯汀（Jeff Austin）是柯瑞的長期經紀人，這層複雜的經紀關係讓勇士高層在資訊獲取與策略布局上佔據制高點。
勇士籌碼待命：四枚首輪籤與多位年輕球員
美媒指出，若字母哥最終透過富保羅的操作發出交易請求，勇士隊已備妥極具競爭力的包裹，他們最多可提供4枚首輪選秀權與複數年的選秀交換權。另外還有大量潛力股以庫明加（Jonathan Kuminga）、波齊姆斯基（Brandin Podziemski）與穆迪（Moses Moody）為首的新生代戰力。
配平薪資方面則有 巴特勒（Jimmy Butler）下季到期的5680萬美元大約，將為公鹿重建提供極大的薪資彈性。