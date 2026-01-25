我是廣告 請繼續往下閱讀

▲美國聯邦移民執法官員24日在明尼蘇達州最大城明尼阿波利斯開槍擊斃一名美國公民，引發了激烈的抗議活動以及地方領袖的強烈譴責。（圖／美聯社／達志影像）

根據最新消息，美國職籃聯盟NBA官方稍早宣布，因明尼亞波里斯州明尼蘇達市當地再度發生第2起聯邦移民執法局人員ICE開槍致死案件，當地社區陷入動盪與衝突，預計今（25）日於明尼蘇達灰狼主場標靶中心（Target Center），舉行的灰狼、勇士之戰被迫延賽至明日26日同時間開打。明州明尼蘇達市過去三周內陷入民眾與聯邦移民執法局人員ICE衝突事件，起因為育有3名子女的37歲母親古德（Renee Good），在一場激烈衝突中被一名移民暨海關執法局（ICE）執法人員開槍擊斃，引發外界關注，稍早一位持有合法槍械的37歲美國公民普雷蒂（Alex Pretti），則因被美國邊境巡邏隊（USBP）成員要求繳械時發生肢體衝突，最終胸口遭槍擊當場斃命。明尼蘇達市當地民眾怒火持續升溫，市長州長華茲（Tim Walz）稍早已在社群媒體上發文，表達已向白宮聯繫，呼籲美國總統川普（Donald Trump）終止在該州執行國土安全部自稱歷來最大規模的移民執法行動。國土安全部事後則公布一張宣稱是現場遭開槍者持有的手槍照片，發言人麥勞夫林（Tricia McLaughlin）則透過簡訊告訴美聯社，這名37歲美國公民持有一把配有兩個彈匣的槍械，在抗議集會現場主動上前，對美國邊境巡邏隊挑釁，在被要求繳械時雙方發生肢體衝突，抗議公民倒地時胸口遭到槍擊，目前當地抗議形式仍在升溫中。目前衝突嚴重影響當地交通與活動集會，NBA稍早也先行延賽於標靶中心舉辦的灰狼與勇士之戰，官方於聲明中表示，「明尼阿波利斯社區的安全保障是首要考量，因此宣布比賽延期。」值得注意的是，灰狼跟勇士明戰打完後，預計會於27日再度交手。