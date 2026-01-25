隨著NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日（2月5日）進入倒數兩週，今年的轉會市場顯得異常冷清。相較於去年此時已有五筆季中交易成交，本季至今僅出現一筆。為何各隊總經理遲遲不願扣動扳機？ESPN薪資專家馬克斯（Bobby Marks）透過與多位聯盟高層對談，解析了目前市場「動彈不得」的三大核心原因。
全聯盟都在看：字母哥是否會被放上貨架？
馬克斯指出，目前阻礙市場流動最首要、也是最重要的因素，就是各隊都在屏息以待密爾瓦基公鹿隊的動向。由於公鹿本季戰績不佳，競爭對手們都在觀察兩屆 MVP 字母哥（Giannis Antetokounmpo）是否會主動提出交易請求，或是公鹿球團是否會開始傾聽報價。在這種等級的巨星可能流入市場的情況下，許多擁有籌碼的球隊不願提早將資源投入在次一級的球員身上。
潛在賣家變買家 多支強權轉向競爭季後賽
原本在季前被預測可能成為截止日「賣家」的球隊，如塞爾提克、費城76人及鳳梨隊（Suns），目前皆展現出強大的競爭力，轉而爭取季後賽的主場優勢。以76人為例，去年他們曾透過多筆交易將總薪資降至豪華稅線以下，但今年他們更傾向於補強戰力以衝擊冠軍，這導致市場上可供交易的即戰力球員大幅減少。
明星球員價值處於低點 戴維斯與莫蘭特傷病纏身
原本被視為可能變動的大牌球星，目前因傷病導致交易價值降至低谷，令球隊難以出手。效力於達拉斯獨行俠的戴維斯（Anthony Davis），原是市場上的第一長人，但因左手韌帶受損將缺陣數週。
曼非斯灰熊的莫蘭特（Ja Morant）除了解決本季困擾的小腿問題，近期又被診斷出左肘韌帶（UCL）扭傷。 馬克斯分析，獨行俠與灰熊目前收到的報價可能都難以令人滿意，因此這兩位明星球員在2月5日前被送走的機率正持續降低。
此外，為了維持2026年夏天的財務靈活性，包括湖人、公牛及爵士在內的多支球隊，目前更傾向於保留到期的合約，而非承擔可能影響未來規劃的多年度長約。在多方因素交織下，本季的交易市場恐將創下近年來最平淡的紀錄。
消息來源：ESPN
